"انسحاب حزب الله"|| تقرير – هذه هي المبادئ الواردة في وثيقة المبعوث الأمريكي

من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل اليوم (الأحد)، عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ومعه وثيقة تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بحسب ما أفادت تقارير في وسائل الإعلام العربية. وبحسب التقارير فإن الجزء الأساسي من وثيقة هوكشتاين يتضمن، من بين أمور أخرى، انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وزيادة رقابة الجيش اللبناني لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان، والمفاوضات لتحديد الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. وذكر التقرير كذلك أنهم في بيروت لم يبدوا أي معارضة لهذا الاقتراح، وبالتالي فهم ينتظرون الرد الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي عربي لموقع "أساس ميديا" الإخباري اللبناني اليوم إن هوكشتين "يبدي تفاؤلا حذرا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ومنظمة حزب الله ". وبحسب المصدر فإن الحذر في تفاؤل هوكشتين ينبع من أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لوسائل الإعلام الفرنسية قبل أيام إن وقف إطلاق النار في لبنان هو حلم.

Yonatan Sindel/Flash90

إضافة إلى ذلك، وبحسب هذا المصدر الدبلوماسي العربي، فهذه هي وثيقة التفاهم التي وضعها هوكشتين حول تطبيق القرار رقم 1701، وتتكون هذه الوثيقة من 11 نقطة:

1) هدنة لمدة 21 يوما بناء على القرار رقم 1701.

2) وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وأي فصيل مسلح في لبنان، بما في ذلك وقف تحليقات سلاح الجو في الأجواء اللبنانية ووقف إطلاق حزب الله للصواريخ والطائرات بدون طيار.

3) انسحاب حزب الله مع أسلحته وعتاده شمال نهر الليطاني.

4) انسحاب إسرائيل إلى الخط الأزرق.

5) تعزيز تواجد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بـ8000 جندي إضافي.

6) الدعوة إلى وجود مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.

7) تشكيل لجنة فرنسية بريطانية ألمانية تتولى الإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بانسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق.

8) العمل على إيجاد آلية قانونية تسمح لقوات اليونيفيل بالعمل بحرية جنوب نهر الليطاني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني – وذلك في حالة اكتشاف منشأة أو مبنى يشتبه في خرقه للقرار 1701.

9) تشديد الرقابة على الجيش اللبناني في مطار بيروت الدولي وعلى المعابر الحدودية الرسمية بين لبنان وسوريا وفي مرفأ بيروت - حيث سيتم وضع تكنولوجيات تمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان في هذه الأماكن.

10) العمل على إغلاق معابر التهريب البرية بين لبنان وسوريا.

11) انطلاق المفاوضات لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وإغلاقها بشكل نهائي، حيث سيتم تبادل الأراضي بين البلدين.

وأوضح المصدر أن لبنان ليس معارضاً لوثيقة هوكشستين، الذي من المتوقع أن يحاول أن يفهم خلال زيارته لإسرائيل ما هو الموقف منها، في حين أن الدلائل السياسية تشير إلى أن إسرائيل لن تمنع التوصل إلى تفاهم من شأنه ضمان إبعاد حزب الله من الحدود. وقالت المصادر أيضًا إنه إذا اكتشف وكشتين جدية إيجابية من جانب نتنياهو فيما يتعلق بالوثيقة التي وضعها، فإن رئيس جهاز المخابرات الفرنسية ورئيس جهاز أمن الدولة القطري سيصلان إلى بيروت لإتمام اللمسات الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما نشر الموقع اللبناني تفاصيل بشأن الاقتراح المصري الأمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة. ويشير التقرير إلى أن هذا وقف قصير لإطلاق النار، بين أسبوع وستة أسابيع - ولكن بعد معارضة الشاباك، تم تغيير المدة إلى أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، كجزء من وقف إطلاق النار هذا، سيتم إطلاق سراح ما بين أربعة إلى سبعة رهائن في المرحلة الأولى، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بسحب أسلحته من وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك من أجل السماح لحماس والجهاد الإسلامي بتقدير عدد المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا فتح مفاوضات أوسع للتوصل إلى اتفاق يتضمن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومحور فيلادلفيا. وأوضح التقرير كذلك أن رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن محمود رشاد أبلغ رئيس الشاباك رونان بار خلال زيارة الأخير للقاهرة، أن مصر لا تزال تصر على انسحاب إسرائيلي كامل من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.