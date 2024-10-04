علي خامنئي: "إسرائيل لن تنتصر على حزب الله وحركة حماس أبداً"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول خطبة جمعة يلقيها، منذ نحو 5 سنوات، إن "المقاومة لن تتراجع أمام الاغتيالات الإسرائيلية، وأن النصر سيكون حليفها"، وأن "إسرائيل لن تنتصر على حزب الله وحركة حماس أبداً"، وأضاف أن "إيران لن تتأخر أو تتسرع أو تسير وراء الانفعالات، في واجب الدفاع ضد إسرائيل".

وقال خامنئي في صلاة الجمعة بطهران، والتي ألقى خطبتها الأولى بالفارسية، والثانية بالعربية بحضور كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، إن "إسرائيل عجزت عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة، لحزب الله أو حركتي حماس أوالجهاد ، وغيرها لذا عمدت إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم".

وأضاف في الخطبة التي ألقاها بالعربية، أن "هذا السلوك أدى إلى تراكم الغضب، وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من المقاومين".

واعتبر أن هجوم 7 أكتوبر، أوصل إسرائيل إلى "أن يكون هاجسها الأهم، هو حفظ وجودها، وهو الهاجس نفسه الذي كان يساور هذا الكيان في السنوات الأولى لولادته المشؤومة، ما يعني أن جهاد رجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء".

ووفي السياق أشاد خامنئي بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي اغتالته إسرائيل في 28 سبتمبرأيلول المنصرم، وقال إنه "كان على رأس كفاح شاق، وارتقى بحزب الله خطوة بخطوة"، وأضاف: "نما حزب الله مرحلة بمرحلة بصبر ونحو منطقي وطبيعي وأبرز آثاره الوجودية أمام أعدائه في المراحل المختلفة عبر دحر العدو الصهيوني".

واعتبر المرشد الإيراني أن "حزب الله بدفاعه عن غزة وجهاده من أجل المسجد الأقصى وإنزاله الضربة للكيان الغاصب قد خطا خطوة في سبيل خدمة للمنطقة بأكملها"، وفق قوله.

وقال إن تركيز الولايات المتحدة وما أسماها "أذرعها"، على "حفظ أمن الكيان الغاصب ليس سوى غطاء لسياستهم القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة، واستثمارها في الصراعات العالمية الكبرى".