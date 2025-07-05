تقرير:"حزب الله سلم رده للرئيس اللبناني دون الإشارة إلى التخلي عن السلاح"

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قالت مصادر مطلعة، إن "حزب الله سلّم رده على الورقة الأميركية، اليوم السبت، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بالاستسلامية". وأكدت على أن "الرئاسات الـ 3 في لبنان متفقة على أن زمن السلاح خارج الدولة اللبنانية انتهى، وأنها توافقت على عدم السماح لأية جهة بجر لبنان إلى الدمار. كما أعلنت بدء ملاحقة عناصر حزب الله الذين ظهروا في مظاهر مسلحة ببيروت أمس الجمعة".

وأتى الرد بعد أن أرسل بري رسالة لحزب الله مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم"، وفقا للمصادر ذاتها. وكانت مصادر "العربية/الحدث"

وفي السياق نقلت مصادر "العربية/الحدث" أيضاً أن "رئيس لبنان جوزيف عون طالب حزب الله بتسليم صواريخه للجيش منذ شهر، لكن الأخير لم يرد حتى الآن.