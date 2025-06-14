ترامب: "الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم السبت، على حسابه علىمنصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": إنه يرى أن الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، منوهاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق معه في نفس الرؤية.

وأوضح "تحدثت بشكل مطول مع بوتين بشأن إيران.. كما أبلغته بأن الحرب الروسية-الأوكرانية يجب أن تنتهي أيضاً"، وقال ترامب، مقارنًا الوضع بالصراع الأوكراني: "يشعر، كما أشعر، بضرورة انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، وقد أخبرته أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا". كما كشف الرئيس الأمريكي أن بوتين يمضي قدمًا في "عمليات تبادل أسرى مخطط لها"، حيث "يتم تبادل أعداد كبيرة من الأسرى فورًا من كلا الجانبين".

قد يعجبك أيضًا -

يأتي تدخل ترامب الدبلوماسي في الوقت الذي تزيد فيه إدارة بايدن من تواصلها مع حلفائها الإقليميين لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط، وهو وضع يُعتبر الأخطر منذ عقود.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً، السبت، دام نحو 50 دقيقة، بحثا خلاله الأوضاع في الشرق الأوسط، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، ومفاوضات السلام بين موسكو وكييف.