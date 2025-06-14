الضربة الاستباقية في ايران: اغتيال عشرات القادة والعلماء النوويين خلال دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أنه في غارات جوية شنّها سلاح الجو في بداية العملية في إيران، قُتل تسعة علماء وخبراء كبار كانوا يدفعون ويروجون لخطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية. كان جميع هؤلاء العلماء والخبراء من مراكز المعرفة الرئيسية في المشروع النووي، ويمتلكون خبرة تراكمية تمتد لعقود في مجالات تطوير الأسلحة النووية.

من بين أبرز العلماء في المشروع النووي الإيراني الذين تم اغتيالهم:

- فريدون عباسي - خبير في الهندسة النووية

قد يعجبك أيضًا -

- محمد مهدي طهراني - خبير في الفيزياء

- أكبر متالي زادة - خبير في هندسة الكيمياء

- سعيد برجي - خبير في هندسة المواد

- أمير حسن فقهي - خبير في الفيزياء

- عبد الحميد منوشهر - خبير في فيزياء الأنوية

- منصور عسكري - خبير في الفيزياء

- أحمد رجاء دوالفقري دارياني - خبير في الهندسة النووية

- علي بوخاجي كاتريمي - خبير في الهندسة الميكانيكية

في الواقع، في الدقائق الأولى من العملية في إيران، تم اغتيال خبراء نوويين وعشرات القادة العسكريين في آنٍ واحد. خلال الدقائق الأولى للعملية، اغتال الجيش الإسرائيلي في وقت واحد تسعة علماء نوويين كبار في طهران، إلى جانب عشرات القادة العسكريين الكبار في الجهاز الأمني الإيراني.

سبقت العملية تخطيطٌ وإجراءات قتالية مشتركة بين شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي، مما مكّن من تنفيذ عملية دقيقة ومعقدة على بُعد آلاف الكيلومترات من أراضي إسرائيل.

عملية اغتيال العلماء جاءت وفقا بيان الجيش الإسرائيلي بعد تحقيق استخباراتي معمق تكثف خلال العام الماضي، وكجزء من هذا التحقيق، يوجد برنامج سري ومعزول للجيش الإسرائيلي. في إطار هذا البرنامج، عمل عشرات الباحثين في قسم الأبحاث على مشروع سري يهدف إلى مراقبة علماء نوويين بارزين في إيران لسنوات. الحديث عن فريق مشترك من الباحثين التكنولوجيين والخبراء في الساحة الإيرانية.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن "بعض العلماء النوويين الذين تم اغتيالهم متورطين لعقود في الترويج للأسلحة النووية، وهو جزء مهم من خطة النظام الإيراني لتدمير إسرائيل".