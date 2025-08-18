الموفد الأمريكي يطالب إسرائيل بخطوة موازية بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله

قد يعجبك أيضًا -

الزيارة الرابعة له منذ يونيو\ حزيران الماضي، عقد الموفد الأميركي توم برّاك سلسلة من الاجتماعات مع القادة اللبنانيين لبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تقدمًا من جميع الأطراف.

باراك: لدينا أمور كثيرة، وهي تتقدم بسرعة، أعتقد أنكم ستشهدون خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقدمًا من جميع الأطراف، فماذا يعني التقدم؟ التقدم يعني حياة أفضل للجميع. يعني حياة أفضل للشعب، وحياة أفضل لجيراننا، وعلى الأقل بداية طريق نحو حوار من نوع مختلف مع جميع جيراننا.

بارّاك أضاف أن الدور الآن يقع على إسرائيل لاتخاذ خطوة من جانبها، مطالبًا إياها بالالتزام بالمصافحة والتعاون.

باراك: "نعم، أعني أن النهج دائمًا ما يكون تدريجيًا. لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها. لقد اتخذت الخطوة الأولى. ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بهذه المصافحة المتساوية."

أما على صعيد الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار، توعّد بارّاك بأن الخطة لن تتركز على جنوب لبنان فقط.

باراك: "الخطوة التالية هي أننا بحاجة إلى مشاركة إسرائيل، ونحتاج إلى خطة اقتصادية لتحقيق الازدهار والتعافي والتجديد للجميع، وليس فقط للجنوب بالتأكيد."

زيارة بارّاك ومورغان أورثاغوس، تأتي وسط أجواء من التوتر الشعبي والسياسي في لبنان، واستمرار حالة الانقسام الداخلي حول ملف سحب سلاح حزب الله، وإعلان حالة الاستعداد لما أسموه خوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر.