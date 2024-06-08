البحرين تسعى لتطبيع علاقاتها مع إيران بوساطة روسية

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات علنية لمسؤولين بحرينيين أعربوا فيها عن رغبتهم في استعادة العلاقات مع إيران، بعد توتر دام لسنوات.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اليمين، وولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو، روسيا، الخميس 23 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اليمين، وولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو، روسيا، الخميس 23 مايو 2024.(Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

أعلن رئيس الشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، أن البحرين كلفت روسيا بلعب دور الوسيط في مساعيها لتطبيع العلاقات مع إيران.

وأوضح جمشيدي في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، أن البحرين "طلبت بشكل مباشر من الحكومة الإيرانية إحياء العلاقات، ثم طلبت من روسيا التوسط لتحقيق ذلك".

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات علنية لمسؤولين بحرينيين أعربوا فيها عن رغبتهم في استعادة العلاقات مع إيران، بعد توتر دام لسنوات.

وكان قد صرح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارته لموسكو الشهر الماضي، أن بلاده تسعى لتحسين العلاقات مع إيران، مؤكداً عدم وجود سبب لتأجيل ذلك.

أكد العاهل البحريني خلال زيارته للصين نهاية مايو/ايار الماضي، أن بلاده تعمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مشدداً على أهمية الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات.

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات ملك البحرين، معتبراً أنها "ستكون محل اهتمام".

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