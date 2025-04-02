بعد شهر من الموافقة: إلغاء دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل لهذا السبب

وفي إسرائيل أكدوا أن الخطة لن تؤتي ثمارها، وذلك لصعوبة إجراء فحص أمني فعال • كما أن الدولة لا تستبعد إمكانية إحياء المشروع لاحقاً

i24NEWS
i24NEWS
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منظر للقمم الثلجية لسلسلة جبال الشيخ الإسرائيلية والسورية، مرتفعات الجولان، أرشيف
منظر للقمم الثلجية لسلسلة جبال الشيخ الإسرائيلية والسورية، مرتفعات الجولان، أرشيفMichael Giladi/Flash90

أكدت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، إلغاء دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل. خلفية الإلغاء هي صعوبة إجراء فحص أمني فعال. كما أنهم في إسرائيل لا يستبعدون إمكانية إحياء المشروع في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، أكد وزير الأمن يسرائيل كاتس ما كشفت عنه i24NEWS، وقال: "سنسمح قريبًا للعمال الدروز من سوريا بالقدوم للعمل في بلدات مرتفعات الجولان في إسرائيل". وجاء في بيان الوزير أيضًا أن "الحكومة توافق الآن على برنامج مساعدة غير مسبوق للطائفتين الدرزية والشركسية في إسرائيل، والذي يقوده رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية".

Yonatan Zindel/Flash 90
وزير الأمن يسرائيل كاتس - ارشيفYonatan Zindel/Flash 90

في خطة لم تؤت ثمارها في النهاية، كان من المفترض أن يعهد إلى الجيش الإسرائيلي بمهمة الدخول والخروج من إسرائيل وتأمين الإجراءات. وستتم هذه الإجراءات في إطار لم الشمل بين العائلات.

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