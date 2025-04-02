بعد شهر من الموافقة: إلغاء دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل لهذا السبب

أكدت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، إلغاء دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل. خلفية الإلغاء هي صعوبة إجراء فحص أمني فعال. كما أنهم في إسرائيل لا يستبعدون إمكانية إحياء المشروع في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، أكد وزير الأمن يسرائيل كاتس ما كشفت عنه i24NEWS، وقال: "سنسمح قريبًا للعمال الدروز من سوريا بالقدوم للعمل في بلدات مرتفعات الجولان في إسرائيل". وجاء في بيان الوزير أيضًا أن "الحكومة توافق الآن على برنامج مساعدة غير مسبوق للطائفتين الدرزية والشركسية في إسرائيل، والذي يقوده رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية".

Yonatan Zindel/Flash 90

في خطة لم تؤت ثمارها في النهاية، كان من المفترض أن يعهد إلى الجيش الإسرائيلي بمهمة الدخول والخروج من إسرائيل وتأمين الإجراءات. وستتم هذه الإجراءات في إطار لم الشمل بين العائلات.