تقرير : طائرة مسيرة تهاجم سفينة كانت تنوي كسر الحصار عن غزة قرب شواطئ مالطا

تقرير: تعرضت سفينة "أسطول الحرية" "الضمير" التي كانت متجهة إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية، لهجوم الليلة (الخميس والجمعة) بواسطة طائرة بدون طيار بالقرب من سواحل مالطا. وبحسب "تحالف أسطول الحرية"، كان هناك أشخاص على متن السفينة وقت الهجوم، حوالي منتصف الليل. وقالت المتحدثة باسم المنظمة، ياسمين أكار، لشبكة CNN، إن هناك ثقبًا في السفينة وأنها تغرق.

وفي مقطع فيديو نشره التحالف على حسابه "X"، نسب الهجوم إلى إسرائيل. "السفينة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار." أُصيبت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق. ويُظهر الفيديو أيضًا تصاعد النيران من السفينة، وسماع أصوات انفجارات. في هذه المرحلة، لا يُمكن التحقق من التفاصيل التي نشرتها المنظمة.

