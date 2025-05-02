تقرير : طائرة مسيرة تهاجم سفينة كانت تنوي كسر الحصار عن غزة قرب شواطئ مالطا

تقرير: تعرضت سفينة "أسطول الحرية" "الضمير" التي كانت متجهة إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية، لهجوم الليلة (الخميس والجمعة) بواسطة طائرة بدون طيار بالقرب من سواحل مالطا. وبحسب "تحالف أسطول الحرية"، كان هناك أشخاص على متن السفينة وقت الهجوم، حوالي منتصف الليل. وقالت المتحدثة باسم المنظمة، ياسمين أكار، لشبكة CNN، إن هناك ثقبًا في السفينة وأنها تغرق.

وفي مقطع فيديو نشره التحالف على حسابه "X"، نسب الهجوم إلى إسرائيل. "السفينة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار." أُصيبت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق. ويُظهر الفيديو أيضًا تصاعد النيران من السفينة، وسماع أصوات انفجارات. في هذه المرحلة، لا يُمكن التحقق من التفاصيل التي نشرتها المنظمة.

https://x.com/i/web/status/1918131538794864916 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقالت أكار لشبكة CNN إن السفينة أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا، كما وصل قارب صغير من جنوب قبرص. وأضافت أنها تمكنت من الاتصال بالطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة.

وقال منظم الأسطول، تياغو أفيلا، لشبكة CNN، إن السفينة أبحرت من تونس يوم الثلاثاء وكان من المقرر أن ترسو في مالطا لإحضار ركاب إضافيين. وأضاف أنه باستثناء الأضرار التي لحقت بالسفينة، فإنه لا يعلم بوقوع أي إصابات بين المشاركين.

يصف تحالف أسطول الحرية نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "شبكة دولية من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من خلال اتخاذ أنشطة مباشرة غير عنيفة".