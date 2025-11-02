تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران

تفاصيل جديدة عن اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران نُشرت هذا المساء (الأحد) في وسائل الإعلام العربية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي محمد نائيني، كشف خلال مقابلة أن "الحادث لم يكن 'تخريباً داخلياً'، وأن صاروخاً موجهاً اخترق النافذة وأصاب قيادي حماس أثناء حديثه في الهاتف".

تشير تقارير في وسائل الإعلام العربية إلى أن هنية كان يجلس في غرفته بقصر سادباد التابع لفيلق قدس التابع للحرس الثوري، وكان يتحدث بالهاتف عندما تم استهداف الغرفة وأُصيب. وبحسب نائيني، كان هنية يعتبر نفسه شخصية سياسية وليست عسكرية، لكن الهدف الأساسي لـ"العدو" كان ضرب قوة قدس وإضعاف الردع الإيراني.

المتحدث نفى الادعاءات التي تقول إن عملية الاغتيال كانت "تخريبا داخليا"، ووصفها بالكاذبة، وشرح أن تحقيقًا استمر 48 ساعة أجراه فريق خاص أظهر أن الصاروخ اخترق الموقع من مسافة معينة وأصاب الهدف بدقة. تم تحديد مكان هنية من خلال استخدامه لهاتفه وتابلت، مما سهّل تتبع تحركاته.

أضاف المتحدث باسم الحرس الثوري أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عقد اجتماعا طارئا عقب الحادث، لكن القرارات بشأن موعد الرد بقيت في يد القوات المسلحة. وأشار أيضاً إلى أن" إيران كانت تتوقع اندلاع الحرب منذ الشتاء الماضي، وأن عملية الاغتيال كشفت عن تطور القدرات التكنولوجية للعدو، بينما بقيت إيران في حالة ’رد انتقامي تدريجي’". ووفقاً للتقارير، فإن الهجوم كان دقيقاً وموجهاً، مما يوضح قدرات المراقبة والاستهداف المركّز، ويضع تحدياً كبيراً أمام الردع ورد إيران على أعدائها.