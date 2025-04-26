اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في عُمان وجولة رابعة السبت الوشيك

قال وزير خارجية عُمان،مساء اليوم السبت، إن "الجولة الرابعة للمحادثات النووية بين إيران وأميركا ستعقد في مسقط 3 مايو/ايار الوشيك"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة المبادئ والأهداف والمخاوف الفنية الرئيسية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت".

وقال وزير خارجية إيران، مساء اليوم السبت، إن"خبراء من وكالة الطاقة الذرية قد يشاركون في الجولة القادمة من المفاوضات"، مشيرا إلى أن"هناك جدية وإصرار من الطرفين في المحادثات الإيرانية الأميركية"

وجمعت عاصمة سلطنة عمان مثلون لإيران والولايات المتحدة، اليوم السبت، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بهدف تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، في حين عبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد.

وعقد الخبراء من الجانبين اجتماعاً أولياً، السبت، قبل انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع مبعوث الرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، في مسقط، عبر وسطاء عمانيين، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن عضو في وفد طهران بالمفاوضات، أن الاجتماعات اقتصرت على المجالات المتعلقة بالملف النووي والعقوبات.

وتهدف الاجتماعات غير المباشرة على مستوى الخبراء في مسقط، والتي تستمر طوال السبت، إلى وضع "إطار عمل لاتفاق نووي محتمل".

ونقل التلفزيون الإيراني، السبت، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله إنه "من الطبيعي أن تواجه بلاده مشكلات خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا كان لدى الولايات المتحدة مطالب (غير عملية وغير منطقية)"، على حد وصفه، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن وفدي طهران وواشنطن تبادلا الآراء حول رفع العقوبات وسبل بناء الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وأضاف أن المحادثات تسودها "أجواء جدية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بحث مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، أمس الجمعة، ترتيبات الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي انطلقت، السبت، في مسقط، وذلك في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. وأفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، بأن المشاورات بشأن ترتيبات الجولة الثالثة من المحادثات، كانت محور الاجتماع بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.