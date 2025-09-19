في خطة غير اعتيادية: الأمم المتحدة تسمح لمحمود عباس بالتحدث عبر الفيديو في الجمعية العامة الأسبوع الوشيك"

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الوشيك عبر الفيديو. تُعد هذه خطوةً غير اعتيادية، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم محمود عباس، قبل أسبوعين قبيل انعقاد الجمعية.

يأتي هذا القرار في أعقاب خطوة قادتها فرنسا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية.

ورغم قرار الأمريكيين، سيتمكن الوفد الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة من المشاركة في المناقشات، ولكن سيكون هؤلاء ممثلين على مستوى منخفض، وليسوا مسؤولين كبارًا من السلطة الفلسطينية كما هو متوقع في رام الله. وكما ذُكر، سيتمكن محمود عباس أيضًا من إلقاء كلمة عبر الفيديو.

وفي الوقت نفسه، أعرب وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا عن معارضتهما لقرار واشنطن، في إطار المناقشات في الاتحاد الأوروبي، وأعربا عن دعمهما لتحركات الاعتراف بدولة فلسطينية. من جانبها، تُقدم الولايات المتحدة نفسها كداعم كامل لإسرائيل، وتمنع الخطوة الأوروبية في خضم القتال في قطاع غزة، بينما لا يزال المختطفينن الإسرائيليون محتجزين لدى حماس.