سانشيز يحذر من حرب كارثية في الشرق الأوسط ويقارنها بغزو العراق 2003

حذّر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ، من تداعيات الحرب الجارية في الشرق الأوسط، معتبراً أن السيناريو الحالي “أخطر بكثير” من حرب العراق ، وجاء ذلك في خطاب حاد أمام البرلمان في مدريد.

وأكد سانشيز أن ما يحدث “ليس مجرد تكرار لسيناريو العراق، بل وضع أسوأ بكثير من حيث التأثيرات المحتملة”، واصفاً الحرب بأنها “عبثية وغير قانونية”، محذراً من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى البعيد.

وفي موقف لافت، رفضت مدريد طلبات من الولايات المتحدة لاستخدام قواعد عسكرية داخل الأراضي الإسبانية لشن هجمات ضد ايران ، رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح بإجراءات اقتصادية رداً على هذا الرفض.

وأشار سانشيز إلى أن تجربة العراق أثبتت فشل التدخل العسكري في تحقيق أهدافه، محذراً من أن أي تصعيد ضد إيران قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية أشد خطورة.

ويحمل هذا الموقف أبعاداً داخلية أيضاً، إذ يعكس حساسية الرأي العام الإسباني تجاه التدخلات العسكرية الخارجية، خاصة في ظل الإرث السياسي المرتبط بدعم الحرب على العراق، وهو ما يمنح موقف الحكومة الحالية دعماً شعبياً ملحوظاً.