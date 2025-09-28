إستعدادات إسرائيلية للسيطرة على أسطول صمود

تستعد إسرائيل لوصول أسطول "صمود" الذي يتوجه الى غزة خلال أربعة أيام، أي خلال يوم الغفران. وذكرت هيئة البث الرسمية مساء اليوم أن مقاتلو شاييطت 13 تدربوا خلال الأيام الأخيرة على الاستيلاء على السفن في البحر، مع محاولة تقليل الأذى الذي قد يلحق بالمشاركين.

في الوقت الحالي، تتجه حوالي 50 سفينة نحو ساحل غزة، وهذا هو أكبر أسطول يهدف إلى "كسر الحصار البحري" على القطاع.

خلال الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل من منظمي الأسطول، إذا أرادوا إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، أن يتم ذلك عبر ميناء عسقلان في قبرص، أو حتى عبر الفاتيكان، لكن المنظمين رفضوا، وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة برمتها استفزازًا منظمًا.

وعلى ضوء ذلك تستعد إسرائيل للسيطرة على السفن التي غادرت اليونان أمس، في حين ترافقها، على الأقل في الوقت الراهن، سفن حربية من اليونان وإيطاليا وطائرات مسيرة تركية.