"يمكن أن تصل الى اوروبا"||ايران تنقل لأول مرة هذه الصواريخ الباليستية إلى الفصائل العراقية الموالية لها

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم (الأربعاء) أن إيران نقلت صواريخ بعيدة المدى إلى وكلائها في العراق، وبذلك تزيد من سيطرتها العسكرية في المنطقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع نيتها الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

يشار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتحميل طهران مسؤولية تصرفات الجماعات المسلحة الموالية لها. ولكن لا يبدو أن هذا قد ردع الجمهورية الإسلامية . وبحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، قامت إيران بالفعل بتزويد الفصائل الشيعية القوية في العراق بالأسلحة الأسبوع الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى للفصائل العراقية.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمصادر، تم نقل نوعين إضافيين من الصواريخ، هما: صواريخ كروز "قدس 351"، وصواريخ باليستية "جمال 69". وتتمتع هذه الصواريخ بمدى أقصر بكثير من الصواريخ الجديدة أرض-أرض، القادرة على الوصول إلى أهداف في أوروبا.