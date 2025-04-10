"أثاروا الرعب لسنوات": لائحة اتهام شديدة ضد تنظيم أبو لطيف الإجرامي

بعد تحقيق استمر عدة سنوات، قدمت النيابة العامة اليوم (الخميس) لائحة اتهام ضد رئيس المنظمة الإجرامية لطيف أبو لطيف و11 عضوا آخرين في المنظمة. وجاء في بيان الشرطة "إنهم مجرمون يبثون الخوف والرعب في نفوس الناس منذ سنوات".

وتم تقديم لائحة الاتهام بتهمة الاستيلاء على مناقصات الدولة، ومناقصات السلطات المحلية، ومناقصات الحكومة، وكبار رجال الأعمال، عن طريق الابتزاز العنيف. وهم متهمون أيضًا بإنشاء احتكار لأداء أعمال المقاولات واستغلال سمعة منظمة إجرامية عنيفة ووحشية.

ويشار الى أن 38 عضواً من عائلة "أبو لطيف" الإجرامية، بمن فيهم رئيس المنظمة، اعتقلوا قبل نحو شهرين في مداهمة ضخمة للشرطة، في أعقاب تحقيق سري أجرته القيادة الشمالية ووحدة لاهف 433، واستمر لعدة سنوات وشمل استخدام كل الوسائل المتاحة لشرطة إسرائيل.

بدأت منظمة أبو لطيف الإجرامية نشاطها الإجرامي بجمع رسوم الحماية والاستيلاء على الشركات مع بث الخوف والترهيب. وجاء في بيان الشرطة الصادر بعد الاعتقال، والذي وصف العملية بأنها "قضية احتكار الاحتيال"، أن "المنظمة وسعت أنشطتها في السنوات الأخيرة في مجال المناقصات العامة التي تدر مليارات الشواقل سنويا".

وخلال التحقيق، تعرض المحققون لأساليب عمل مختلفة تمكنت المنظمة من خلالها من الحصول على مصالح ومناقصات ومبالغ كبيرة من المال. على سبيل المثال، قام أعضاء المنظمة بتهديد المقاولين حتى لا يتقدموا بعطاءات في المناقصات. وقد استخدمت عائلة الجريمة، من بين أمور أخرى، الأسلحة النارية لردع المتعاقدين و"إيصال الرسالة إليهم".

وفي المداهمة، صادرت الشرطة مركبات فاخرة ومبالغ نقدية وممتلكات تقدر بملايين الشواقل. كما داهمت القوات خلال العملية شركة يملكها أحد كبار مسؤولي التنظيم، والتي يشتبه أنها كانت تستخدم لغسل مبالغ كبيرة من الأموال، بما في ذلك من خلال فواتير وهمية.