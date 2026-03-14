في أعقاب سلسلة محاولات الهجمات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة، تُشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن إيران قد تخلّت عن جميع القيود في جهودها الرامية إلى شنّ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

وأكد مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي لقناة i24NEWS: "تم إحباط عشرات المحاولات الهجومية على أهداف يهودية وإسرائيلية في الأشهر الأخيرة". وفي الأسابيع الأخيرة، وجّه مجلس الأمن القومي رسائل عامة إلى الشعب الإسرائيلي في الخارج، وأصدر تحذيرات سفر إلى دول محددة، من بينها مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان، خشية أن تحاول عناصر إرهابية شنّ هجمات ضد الإسرائيليين في هذه الدول. من بين التوصيات للإسرائيليين المقيمين في الخارج: تقليل الرموز اليهودية والإسرائيلية في الأماكن العامة، واتخاذ مزيد من الاحتياطات في كل وجهة، مع التركيز على الدول المجاورة لإيران، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية في الوقت الفعلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب زيارة المناطق والمواقع المصنفة على أنها يهودية أو إسرائيلية، مثل بيوت شاباد والمعابد اليهودية.

ويُوضح مجلس الأمن القومي أن "إيران عملت لسنوات بطريقة مُحكمة وسرية نسبيًا، مستخدمةً مجموعة متنوعة من الوكلاء، من المافيا المحلية إلى المرتزقة، لإخفاء صلتها المباشرة بها. وقد أحبطت إسرائيل الغالبية العظمى من هذه المحاولات".

لكن الآن، تغيّر الوضع بشكلٍ كبير فقد أعطت طهران الضوء الأخضر لجميع الجهات للتصرف بأي شكلٍ ممكن، دون بذل أي جهد لإخفاء تورطها. ويركّز الجهد الإيراني حاليًا على تنفيذ هجمات ضد المجتمعات الإسرائيلية واليهودية، سواء في المواقع الرسمية كالسفارات والبعثات، أو في المؤسسات المدنية. وفي الوقت نفسه، شهد العالم زيادة حادة في عدد محاولات الهجمات.

وتؤكد إسرائيل على وجود جهد عالمي تبذله الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الدول المعنية، بما فيها الدول المعادية، لإحباط التهديدات. وقالت: "في نهاية المطاف، لا ترغب أي دولة في وقوع هجمات إرهابية على أراضيها، وعادةً ما تحبطها وتتعاون معنا". ويتولى جهاز الأمن العام (الشاباك) (بالتعاون مع الموساد) مسؤولية التعامل مع التهديدات التي تستهدف المؤسسات الرسمية، بينما يتولى مجلس الأمن القومي مسؤولية التعامل مع التهديدات المدنية بالتعاون مع المؤسسة الأمنية.