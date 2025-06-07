القنصل العام الإسرائيلي يندد بـ"غسيل الدماغ" في الجامعات الأمريكية

ألقى القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، باللوم على الجامعات الأمريكية في تصاعد الهجمات المعادية للسامية في الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز.

وفي حديثه عقب سلسلة من الحوادث العنيفة التي استهدفت الجالية اليهودية الأمريكية، بما في ذلك هجوم قاذف اللهب على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل في بولدر، كولورادو، والذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا، أشار أكونيس إلى تأثير الجامعات.وقال الدبلوماسي، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل: "هذه نتيجة مباشرة لغسيل الدماغ في الجامعات منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

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وجدد أكونيس تأكيده على شرطي إسرائيل لإنهاء الصراع: إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس.

كما اتهم أكونيس قطر بتمويل هذه الحركات: "معظم الاحتجاجات هنا في شوارع نيويورك ممولة بأموال قطرية". دافع القنصل العام عن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة، مقارنًا هجوم 7 أكتوبر بهجمات 11 سبتمبر، كان هناك وقف لإطلاق النار حتى الساعة 6:29 من صباح 7 أكتوبر. هاجمونا. والآن ندافع عن أنفسنا".

يأتي هذا التدخل في ظل تصاعد التوترات في الجامعات الأمريكية منذ بدء الحرب في غزة.