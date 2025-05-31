الأردن يُدين منع إسرائيل زيارة وفد وزراء خارجية عرب من دخول رام الله

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إدانةً رسميةً لقرار إسرائيل منع زيارة وفد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر إلى رام الله ،غدا الأحد.

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المُشكّلة من قِبل القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، قد وصولوا إلى عمّا، اليوم السبت، استعدادًا لزيارتهم إلى رام الله، والتي كان من المقرر أن تغادر عمان، غدا الأحد. وقرر الوفد تأجيل زيارته إلى رام الله "نظرًا للرفض الإسرائيلي ومنع دخول البعثة عبر المجال الجوي للضفة الغربية الخاضع للسيطرة الإسرائيلية".

وتضم البعثة رئيس اللجنة، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ووزيري خارجية البحرين ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيلتقي بنظرائه مساء السبت والأحد.

وفي بيان مشترك نُشر، اليوم السبت، أكد الوفد أن "قرار إسرائيل منع زيارة البعثة إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين يُشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال"، وندد البيان "بمدى غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وتجاهلها للقانون الدولي، واستمرار سياساتها غير القانونية التي تُخنق الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وتُرسّخ الاحتلال، وتُقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل".

وكانت إسرائيل قد قررت، أمس الجمعة، منع دخول وزراء خارجية الدول العربية الذين كانوا يعتزمون زيارة السلطة الفلسطينية، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية. وهم وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأضافت المصادر: "السلطة الفلسطينية - التي ترفض حتى اليوم إدانة مجزرة السابع من أكتوبر - كانت تنوي استضافة اجتماع جاد في رام الله لوزراء خارجية الدول العربية، لمناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة ستتحول حتمًا إلى دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل. لن تتعاون إسرائيل مع أي تحركات تهدف إلى المساس بها وبأمنها. يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات"