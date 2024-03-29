وزير الأمن الإسرائيلي يتعهد بتوسيع الحملة العسكرية ضد حزب الله في لبنان وسوريا

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الجمعة، تقييما للوضع في القيادة الشمالية، إلى جانب اللواء أوري جوردين، قائد القيادة، وضباط كبار آخرين. وأكد غالانت خلال اللقاء على "تصميم إسرائيل تصعيد عملياتها ضد حزب الله في لبنان وسوريا".وأعلن أن "الجيش الإسرائيلي يتولى الآن قيادة الشمال".

وتضمن التقييم مراجعة للإجراءات المضادة الأخيرة التي تم اتخاذها ضد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى العمليات الاستخباراتية المستمرة التي تهدف إلى تحييد المزيد من التهديدات التي يشكلها حزب الله

وفي أعقاب التقييم، تحدث غالانت إلى وسائل الإعلام، مسلطًا الضوء على نجاح العمليات الأخيرة، وأكد من جديد التزام إسرائيل بملاحقة حزب الله أينما كان يعمل.

وقال غالانت: "إننا ننتقل من الموقف الدفاعي إلى ملاحقة حزب الله بشكل فعال". وأضاف: "أينما كان حزب الله، سواء كان في بيروت أو بعلبك أو صور أو صيدا أو النبطية أو غيرها، بما في ذلك دمشق، فسوف نتحرك".

وعزا غالانت تصعيد الأعمال العدائية إلى عدوان حزب الله، محملا الحزب المسؤولية عن الأضرار والإصابات التي لحقت بلبنان. وأكد أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يتحمل المسؤولية الشخصية عن تصرفات المنظمة. وأكد غالانت أنه "مع مقتل أكثر من 320 إرهابيا من حزب الله، سنواصل دفع ثمن أي عدوان ينطلق من لبنان".

كما أعلن غالانت عن خطط لتكثيف وتيرة الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله وتوسيع نطاقها، وهي الرسالة التي نقلها خلال الاجتماعات الأخيرة مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن والمبعوث الخاص عاموس هوشستين.