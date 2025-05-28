تقرير: "نتنياهو هدد بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم (الأربعاء) أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بعرقلة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال مهاجمة منشآت التخصيب الرئيسية في البلاد. ووفقًا للتقرير، أجرى نتنياهو وترامب "محادثات هاتفية متوترة" بشأن مطالبهما بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. كما أشار التقرير إلى أن مسؤول الاستخبارات الأمريكي يقدر أن مثل هذا الهجوم قد يقع في غضون سبع ساعات فقط من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر.

يخشى كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن يحاول ترامب التوصل إلى اتفاقه الخاص، والذي لن يرضي إسرائيل، وسيحاول تصويره على أنه "أقوى" من الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما عام 2015، والذي كان سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في منشآتها. وردّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على هذا الخبر قائلاً: "أخبار كاذبة".

من ناحية أخرى، يخشى كبار المسؤولين الأمريكيين أن تقرر إسرائيل مهاجمة إيران في غضون تحذير مسبق قصير. ووفقاً للصحيفة، تُقدّر الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تشن هجوماً في غضون سبع ساعات تقريباً، مما سيمنح الولايات المتحدة مهلة قصيرة للضغط على نتنياهو لثنيه عن الفكرة.

ومع ذلك، ليس من الواضح كيف يمكن لإسرائيل تنفيذ مثل هذا الهجوم دون دعم أمريكي. يعتقد كبار المسؤولين المقربين من نتنياهو أن الولايات المتحدة لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل عسكريًا إذا شنت إيران هجومًا مضادًا. وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن نتنياهو قد يأمر بشن هجوم - حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي.

أفدنا مؤخرًا أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الاتفاق الجاري بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر غربية لـ i24NEWS بإحراز تقدم في المحادثات بين الطرفين، مضيفةً أن عددًا من الخيارات المتعلقة بمنشآت التخصيب مطروحة، مما يعني عمليًا أن الولايات المتحدة لا تتبنى تلقائيًا موقف إسرائيل الداعي إلى تفكيك منشآت التخصيب.