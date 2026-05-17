تشهد دول الشمال الأوروبي تحولاً استراتيجياً متسارعاً نحو بناء منظومة دفاعية مشتركة تُشبه “جدار ردع” متكاملاً في مواجهة روسيا، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتزايد الشكوك الأوروبية بشأن مستقبل المظلة الأمنية الأميركية. ويعكس هذا التحول انتقال الدول الإسكندنافية من التعاون الدفاعي التقليدي إلى نموذج أقرب لـ “الوحدة العسكرية الإقليمية” تحت مظلة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وخلال زيارة إلى قاعدة عسكرية نرويجية، أكد وزير الدفاع السويدي بول جونسون أن التخطيط العسكري المشترك بين دول الشمال “أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مشيراً إلى أن دمج البنى التحتية والقدرات الدفاعية يجري بوتيرة متسارعة ضمن منظومة “الناتو”. وأضاف أن أوروبا باتت مطالبة بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، بينما تُعد منطقة الشمال الأوروبي من الأسرع في رفع الإنفاق العسكري والأكثر دعماً لأوكرانيا.

واعتبر وزير الدفاع النرويجي تور ساندفيك أن مستوى التعاون العسكري الحالي “أقوى بكثير مما كان عليه قبل خمس سنوات”، موضحاً أن الحرب الروسية الأوكرانية سرعت عملية التكامل الدفاعي بين النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، ضمن إطار “الدفاع الشمالي المشترك”، الذي يهدف إلى تنسيق الخطط العسكرية وتسهيل حركة القوات والعتاد عبر الحدود.

ويستند هذا التحول إلى إعادة صياغة العقيدة الدفاعية الإسكندنافية على أساس "الحرب المشتركة"، بما يتيح لدول الشمال العمل كقوة موحدة براً وبحراً وجواً في حال اندلاع مواجهة مع موسكو. كما شكل انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" نقطة تحول استراتيجية أنهت عقود الحياد وفتحت الباب أمام مستوى غير مسبوق من التنسيق العسكري الإقليمي.

وتبرز القوة الجوية المشتركة كأحد أهم عناصر الردع، مع امتلاك دول الشمال نحو 250 مقاتلة من طراز "إف-35" إلى جانب المقاتلات السويدية "غريبن"، ما يمنح المنطقة قدرات هجومية ودفاعية متقدمة وشبكة رصد معقدة متعددة الطبقات. كما تعمل هذه الدول على دمج قواعدها الجوية بما يسمح للطائرات بالعمل من أراضي الدول المجاورة، في خطوة تعزز المرونة العملياتية في منطقتي البلطيق والقطب الشمالي.

وفي موازاة ذلك، تتجه دول الشمال إلى بناء شبكة دفاع جوي موحدة تعتمد على أنظمة متعددة، بينها "باتريوت" الأميركية و”مقلاع داوود” الإسرائيلية و"سامب تي" الأوروبية و"ناسامس" النرويجية، بهدف إنشاء “مظلة دفاعية شمالية” مترابطة، تُرصد فيها التهديدات من دولة ويتم اعتراضها من أخرى بشكل فوري.