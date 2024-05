رئيس بلدية تل أبيب يعلن عن إلغاء موكب الفخر في المدينة هذا العام، لهذا السبب

تم إلغاء المسيرة السنوية للفخر في تل أبيب هذا العام، حسبما أعلن اليوم (الأربعاء) رئيس البلدية رون حولداي. تم اتخاذ القرار بالتشاور مع منظمات المجتمع الميم وبالتنسيق معهم. "لا يزال 132 من أبنائنا وبناتنا مخطوفين في غزة ، ودائرة الحزن تتوسع يوما بعد يوم" جاء في منشور على حسابه X (تويتر سابقا) حيث قال أن السبب وراء القرار هو الحرب المستمرة وأحداث 7 أكتوبر.

"هذا ليس وقت الاحتفالات. بالتنسيق مع منظمات مجتمع المثليين، قررنا هذا العام، بدلاً من موكب الفخر، سننظم مسيرة في تل أبيب-يافا كدليل على الفخر والأمل والحرية. 132 من أبناؤنا وبناتنا لا يزالون مختطفين في غزة، ودائرة الفقدان تتسع كل يوم، ونحن في واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها دولة إسرائيل. تل أبيب هي موطن مجتمع المثليين كان وسيظل كذلك دائمًا، انطلاقًا من التزامنا الكبير تجاه هذا المجتمع، قررنا تحويل جزء من الميزانية المخصصة لإنتاج موكب الفخر لصالح نشاطات "مركز المثليين" في تل أبيب – يافا".

في الختام كتب: "نحن نشعر بألم الدولة كلها، وفي الوقت نفسه لا نتوقف عن النضال من أجل المساواة والحرية للجميع. سنتقابل في مسيرة الفخر في حزيران/يونيو 2025".

