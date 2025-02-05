تركي الفيصل عن خطة ترامب "اذا جاء ترامب للسعودية سيفهم ظلم خطته للتطهير العرقي في غزة"

علق رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل خلال مقابلة مع "سي ان ان" مع كريستيان امنفور على خطة ترامب "لتهجير الغزيين" و"احتلال غزة" بأن "هذه الخطة لا يمكن ان تكون مناسبة. هذا وهم التفكير بأنه يمكن تقبل التطهير العرقي في القرن الـ21. المشكلة في فلسطين ليست الفلسطينيين، وانما الاحتلال الإسرائيلي، وهذا مفهوم للجميع. ايتمار بن غفير يدفع تطهير عرقي منذ انضمامه الى الحكومة في إسرائيل- هذا أمر غير مقبول"

وتابع "أنا لست في الحكم، لكني أتوقع أن يكون عمل جماعي لكل العالم. وليس فقط الدول العربية، للعمل من أجل حل الدولتين. هذا سيظهر أن العالم ضد هذه الخطة المتطرفة للتطهير العرقي التي عرضها الرئيس الأمريكي". وأضاف الفيصل : "إذا جاء ترامب إلى المملكة العربية السعودية، فأنا متأكد من أنه سيفهم ظلم خطته للتطهير العرقي".

وعن قضية التطبيع صرح تركي: "لا أرى كيف يحدث التطبيع. موقف السعودية حتى قبل 7 أكتوبر هو أننا نريد رؤية دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. نحن لسنا على اتصال مع إسرائيل ولكن مع الأميركيين"