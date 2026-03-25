هل محمد قاليباف هو الشخص الذي يستطيع ترامب عقد صفقات معه في إيران؟

هل سيكون محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وهو شخص ذو خلفية عسكرية عميقة وتاريخ من الإخفاقات في الانتخابات الرئاسية، الجسر بين الجهاز الأمني الصارم والمتشدد للجمهورية الإسلامية وإدارة ترامب؟

قاليباف، الذي وُلِد عام 1961، هو "ابن الثورة" بكل معنى الكلمة. انضم إلى الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) عند تأسيسه في عام 1980، وتقدم في الرتب خلال حرب إيران-العراق الشرسة حتى أصبح أحد القادة البارزين في التنظيم. هذا الأساس العسكري بقي حجر الزاوية في قوته.

"إنه 'رجل من الداخل' بطريقة لا يستطيع العديد من السياسيين منافستها"، يقول الدكتور راز تسيمت، باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) وخبير بارز في الشؤون الإيرانية. "على عكس المعتدلين الدينيين في الماضي، لدى قاليباف 'صلة بسليماني'. لقد كان زميلًا وحليفًا مقربًا من قاسم سليماني الراحل، مما يمنحه مستوى من المصداقية أمام الحرس الثوري لا يمكن لأي مدني أن يحققه أبداً."

على الرغم من نفوذه، واجه قاليباف صعوبة على مر السنين في الفوز بالرئاسة – الجائزة الكبرى في السياسة الانتخابية في إيران. لقد ترشح لهذا المنصب أربع مرات دون نجاح: حل في المركز الرابع عام 2005 وفي المركز الثاني عام 2013، قبل أن ينسحب من السباق في عام 2017. ومؤخراً، أنهى في المركز الثالث المخيب للآمال في الانتخابات التمهيدية لعام 2024 التي أُجريت بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

مع ذلك، يشير الدكتور تيمت إلى أن إخفاقات قاليباف الانتخابية لا تدل على نقص في القوة. "نرى في طهران تقسيم عمل واضح. في حين أن الرئاسة تتعامل مع الإدارة المدنية اليومية، فإن قاليباف، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان منذ مايو 2020، تولى بالفعل المسؤولية عن الإدارة الاستراتيجية والعسكرية للدولة."

في نظر مؤيديه، يعتبر قاليباف "محافظًا براغماتيًا"، رجل أثبت خلال توليه منصب رئيس بلدية طهران أنه قادر على إدارة جهاز بيروقراطي معقد وتحقيق نتائج. أما في نظر منتقديه، فهو شعبوي غارق في الفساد النظامي.

خلال فترته كرئيس بلدية، تم اتهام قليباف مرارًا بأنه استخدم علاقاته مع الحرس الثوري لحماية نفسه من قضايا فساد آخذة في التطور. "هو فاسد جدًا"، يشير تسيمت، "ولكن في سياق الشرق الأوسط، هذا يعني أحيانًا أنه شخص يمكن التعامل معه. هو يفهم لغة القوة والمصالح، وليس مجرد مثال ديني نقي."

على الرغم من سمعته البراغماتية، يواصل قاليباف استخدام الخطاب القتالي المتوقع من كبار مسؤولي النظام. فقط هذا الأسبوع، أثار منشور من حسابه الرسمي على منصة X ردود فعل في واشنطن والقدس، عندما صرّح أن "إلى جانب القواعد العسكرية، فإن تلك الهيئات المالية التي تموّل ميزانية الجيش الأمريكي هي أهداف مشروعة."

تُعدّ هذه التصريحات بمثابة تذكير صارخ بالخطر الذي يُمثله قاليباف. ورغم أنه قد يكون أكثر "قابلية للسيطرة" من شخصيات مثل مجتبى خامنئي، إلا أنه لا يزال مدافعاً شرساً عن هيمنة الحرس الثوري الإيراني الإقليمية.