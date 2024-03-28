الجيش الإسرائيلي: مقتل رئيس هيئة الإمدادات والأفراد بكتائب القسام رعد ثابت في عملية مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال، اليوم الخميس، أحد كبار عشرة مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس، رعد ثابت، أثناء تواجده في مستشفى الشفاء بغزة، رئيسًا لهيئة الإمداد وأفراد الجناح العسكري لحركة حماس، قبل أن يرأس جهاز الإنتاج في الحركة.

واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.دانييل هاغاري إلى أن "رعد ثابت الصديق المقرب ليحيى السنوار، ومحمد ضيف ومروان عيسى، وكان أحد أعمدة حركة حماس في كل ما يتعلق بالعتاد والأسلحة. وكان من بين العشرة الأوائل في الفرع العسكري".

وأكد هاغاري على أنت "رعد ثابت قتل على يد مقاتلي الدورية 13، ناحال وشاكيد ودفدفان، أثناء محاولته الفرار من المستشفى مع اثنين من أتباعه" وتابع"تمكن الجيش من القضاء على ثلاثة إرهابيين آخرين في جناح الولادة بمجمع المستشفى"، ,اضاف "هناك قادة إرهابيون كبار آخرون في المستشفى وسنعثر عليهم أيضًا. إن تصميم الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك على قاعدة استخباراتية يتم إثراءها باستمرار يثبت نفسه: لقد وصلنا إلى العديد من كبار أعضاء المنظمة وسنقوم بذلك". أكد الأدميرال هاجري: "الوصول إلى الآخرين". وأضاف: “يوم الأربعاء، وباستخدام البيانات التي قدمها أحد نشطاء حماس الذين اعتقلناه، تمكنا من تحديد موقع نظام إطلاق صواريخ بعيدة المدى وتدميره”.

وأوضح المتحدث أنه من بين 1250 شخصًا كانوا متواجدين داخل المستشفى في بداية العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي، كان هناك 350 جريحًا أو مريضًا أو من العاملين في المجال الطبي، بينما يشتبه في أن 950 مسلحا، لقد تم بالفعل التعرف على 500 شخص على أنهم ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي، ونقدر أننا سنكتشف المزيد" واضاف"حماس تعمل داخل المستشفى، حيث قامت بتفجير العبوات الناسفة التي ألحقت أضرارًا بالغة بالموقع. كما تم اعتقال العشرات من الإرهابيين في المستشفى". ومن جهته قال المتحدث باسم مستشفى الأمل جنوب قطاع غزة، إنه "تم العثور على آبار أنفاق ومتفجرات هناك"