مسؤول إيراني كبير: "مستعدون لتسوية للتوصل إلى اتفاق نووي، والكرة الآن في ملعب واشنطن"

قال نائب وزير خارجية إيران، مجيد تخت روانجي، صباح اليوم (الأحد) في مقابلة مع BBC إن طهران مستعدة للنظر في تسويات في إطار المفاوضات حول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة - بشرط أن يكون الجانب الأمريكي مستعداً لمناقشة رفع العقوبات.

في مقابلة قال تخت-روانجي: "الكرة الآن في ملعب أمريكا لتثبت أنها تريد إبرام صفقة"، وأضاف: "إذا كانوا صادقين، فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق".

في المقابل، شدد مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة على أن إيران، بحسب زعمهم، هي التي تعيق التقدم في المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

كما تعلمون، سيجتمع ممثلو إيران والولايات المتحدة للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في جنيف. وسيمثل إيران وزير الخارجية عراقجي، بينما سيمثل الوفد الأمريكي كل من ويتكوف وكوشنر. وتأتي هذه المحادثات بعد إنذار أمريكي في نهاية الجولة الأولى، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق ثانٍ يتضمن تنازلات وخطة عمل فعّالة.

مصادر مختلفة تؤكد لـ i24NEWS أن هناك تقدمًا معينًا في المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. هذا لا يعني أنه يوجد اتفاق، بل قد يعني حتى أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن التوصل إلى اتفاق، لكن هناك شيء يتحرك.

هذا يأتي بعد زيارة مستشار خامنئي، الدكتور علي لاريجاني، لكل من عُمان وقطر. الرسائل التي ينقلها هناك والرسائل التي يتلقاها هناك، بعد ذلك بعض الجهات التي نتحدث معها تتحدث عن نوع من التقدم.

ربما طرأ بعض التقدم الطفيف. لكن هذا لا يعني أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. وما زال من المفهوم أن محادثات يوم الثلاثاء ستركز على الملف النووي، لأن الإيرانيين يصرون على مقترح ينص على "الملف النووي أولاً، ثم سنتحدث عن كل شيء آخر"، حتى وإن لم نكن مستعدين لتقديم تنازلات بشأن القضايا الأخرى. ولن يُناقش أي شيء آخر إلا بعد الملف النووي.