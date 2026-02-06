مشهد غير متوقّع: كنغر أبيض نادر يتسكع في شقة بتل أبيب

عثرت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، على كنغر صغير أبيض من نوع "ألبينو" داخل شقة سكنية في حي تساهالا شمال تل أبيب وسط إسرائيل، بعد ساعات من سرقته من حديقة حيوانات في منطقة غور الأردن، إلى جانب عدد من الحيوانات الأخرى.

وأفادت الشرطة بتوقيف مشتبه به يبلغ من العمر 63 عامًا للتحقيق، مشيرة إلى أن قرار عرضه على المحكمة لطلب تمديد توقيفه سيتخذ لاحقًا وفق نتائج التحقيق.

الشرطة الإسرائيلية

وبحسب التفاصيل، تلقّت الشرطة بلاغًا في ساعات الفجر حول اقتحام حديقة الحيوانات وسرقة صغير الكنغر النادر. وبعد عمليات بحث وتعقب، تم تحديد موقع الحيوان داخل الشقة في شمال تل أبيب.

وتم استدعاء طواقم مهنية مختصة لفحص الحالة الصحية للكنغر، على أن يُعاد إلى حديقة الحيوانات في غور الأردن بعد التأكد من سلامته. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف إضافية متورطة.

"الكنغر الأبيض النادر في أستراليا: جوهرة الثلج التي تأسر قلوب عشاق الطبيعة"

يُعتبر الكنغر الأبيض الألبينو من نوع Bennett’s Wallaby، الموجود بشكل نادر في جزيرة بروني جنوب شرق أستراليا، أحد أعاجيب الحياة البرية. يتميز هذا الكائن بفراء أبيض ناصع، وأنف وأذنين ورديتين، وعيون حمراء تتوهج بوهج خافت، وهو نتيجة لظاهرة البرص الوراثي (Albinism) التي تمنع إنتاج صبغة الميلانين في جسده.

ويعيش هذا الكنغر بحرية وسط الغابات والسواحل البكر للجزيرة، بعيدًا عن المخاطر المعتادة، ويتبع نمط حياة ليلي وخجول. ويعتمد في غذائه على النباتات، بما في ذلك الأعشاب والأوراق، ويمتلك جهازًا هضميًا معقدًا يساعده على هضم الطعام مثل الأبقار.

إلا أن لونه الفاتح يجعله أكثر عرضة للمخاطر، مثل التعرض للنسور والثعالب وحروق الشمس وحساسية الضوء. رغم ذلك، أصبح الكنغر الأبيض رمزًا للجزيرة، ويجذب سنويًا آلاف المصورين وعشاق الحياة البرية، ويُصنّف من بين أندر الكناغر في العالم.