قضيتا تجسس إضافيتان: اعتقال ثلاثة إسرائيليين بشبهة التعاون مع ايران

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أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، للاشتباه بتنفيذهم مهام لصالح مسؤولين إيرانيين بهدف الإضرار بأمن الدولة.

يُشتبه في أن مارك مورغين، البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم في غور الاردن، كان على اتصال بعناصر استخباراتية معادية خلال شهر يونيو، وقام بمهام مختلفة أدارتها هذه العناصر مباشرةً. ومن بين أمور أخرى، وافق المشتبه به على طلب المُشغِّل بالوصول إلى نقطة سرية زُرعت فيها قنبلة يدوية لنقلها إلى الهدف التالي، مع علمه بأن القنبلة كانت تهدف إلى إيذاء المدنيين لصالح جهات أجنبية معادية، والإضرار بأمن دولة إسرائيل. كما قدّم المشتبه به فيديو اعتراض صوّره للمُشغِّل خلال الحرب مع ايران.

في قضية أخرى، المشتبه بهما هما يوني سيغال،18 عامًا، وناهوراي عمري مزراحي، 20٠ عامًا، وكلاهما من سكان طبريا. يُشتبه بتواصلهما مع عناصر استخبارات من دولة معادية خلال الشهرين الماضيين، وتنفيذهما مهام مختلفة، بما في ذلك تصوير مراكز تجارية ونقل معلومات عن عدد حراس الأمن في المركز التجاري، وعدد المتاجر، وهيكل المركز التجاري، وغيرها.

ومن بين المراكز التجارية التي صُوّرت: جراند مول حيفا، وبيغ فاشون طبريا، ومركز ديزنغوف. كما صُوّرت مستشفى إيخيلوف في تل أبيب. أرسل المشتبه بهما موقعيهما إلى الموظف المسؤول خلال المهام، وحثّاه على إرسال مهام إضافية إليهما.

بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه طُلب منهم تصفية إسرائيلي مجهول الهوية مقابل مئات آلاف الشواقل. لتنفيذ عملية الاغتيال، طُلب منهم السفر إلى دولة أخرى، والتدرب على العملية، وعندها فقط سيتم تحديد هدف الاغتيال لهم، لكن تم اعتقال المشتبه بهم في وقت سابق، وتم إحباط العملية.

وقدم محققو الجيش الإسرائيلي اليوم بيان ادعاء يفيد بأن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام جدية ضد المشتبه بهم. ومددت محكمة الصلح في بتاح تكفا احتجاز المشتبه بهم أربعة أيام. وتنضم هذه القضية إلى سلسلة طويلة من قضايا التجسس الأخيرة لصالح إيران.