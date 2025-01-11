خطوة بعد خطوة: هكذا تم تنفيذ سلسلة الهجمات في اليمن// وهذه هي الأهداف التي هاجمتها إسرائيل

هاجم الجيش الإسرائيلي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، في ثلاث موجات من الهجمات المنسقة في اليمن، على خلفية الأحداث الأخيرة وفي ظل محاولات الضغط على الحوثيين لوقف الهجمات .

وشارك في الهجوم ما يزيد على 20 طائرة، كما قامت الطائرات المقاتلة بإعادة التزود بالوقود في الجو. تم إسقاط حوالي 50 ذخيرة على ثلاثة أهداف رئيسية.

IDF Spokesperson

الموجة الأولى: هجوم شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة شمال صنعاء ضد مجمعات عسكرية ورادارات ومواقع تحت الأرض، بما في ذلك مجمع كبير تحت الأرض، ولم تُعرف نتائج الهجوم بعد.

الموجة الثانية: هجوم نسب لإسرائيل قرب مسيرة الدعم قلب صنعاء، وهجوم آخر جنوب صنعاء باتجاه محطة كهرباء "حزيز".

الموجة الثالثة: سلسلة من الهجمات باتجاه الساحل في الحديدة وراس عيسى، نسبت أيضًا إلى إسرائيل. ونفذت ست هجمات على الأقل بالقرب من ميناء الحديدة، كما تم الإبلاغ عن عدد مماثل في الميناء المقابل.

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وننشر أيضا أن مسؤول مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS إنه في الزيارة الأخيرة لبراد كوبر نائب قائد قوة القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام، ناقشت إسرائيل والولايات المتحدة موضوع الحوثيين بالتفصيل والتنسيق بين البلدين.

وبحسب المصدر نفسه، فإن "تقسيم العمل" بين إسرائيل والتحالف واضح نسبياً: فالتحالف يهاجم منشآت الأسلحة والسيطرة والقيادة وتحت الأرض. وتتصرف إسرائيل بشكل لا بأس به ضد المنشآت الاقتصادية التي لها أيضًا استخدامات عسكرية ومدنية مثل الموانئ والمطارات ومحطات الطاقة وما إلى ذلك.

مسؤول إسرائيلي أمني كبير صرح عن الهجمات في اليمن: "أغلقنا نشاط ميناء الحديدة بالكامل، هذه المرة بشكل حقيقي. السفن لا تدخل ولا تغادر. هاجمنا أمام المسيرة - أرسلنا رسالة توعوية في وضح النهار وتم تفرقتهم وكان التنسيق مع الأمريكيين تاما وشبه شامل، وتواجد الممثل الأمريكي في الغرفة المحصنة بمقر وزارة الأمن وقت الهجوم، وهي المرة الأولى التي يهاجم فيها التحالف لتوجيه رسالة".