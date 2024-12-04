ماكرون يعلن: سيتم تشكيل لجنة مع السعودية لإقامة الدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة (الأربعاء)، خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، أن البلدين سينظمان بشكل مشترك مؤتمر قمة لإقامة الدولة الفلسطينية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وخلال زيارته للسعودية، سُئل ماكرون عما إذا كانت فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، فأجاب أنه سيفعل ذلك "بمجرد أن يؤدي ذلك إلى ديناميكية الاعتراف المتبادل".

Saudi Ministry of Media via AP

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات دبلوماسية حادة بين إسرائيل وفرنسا، بعد خلافات في الرأي بين قصر الإليزيه والحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب في غزة ولبنان. قبل نحو شهرين، أجرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية مقابلة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأشار، من بين أمور أخرى، إلى الدور الذي لعبته الدول الغربية في إدارة الحرب.

وفيما يتعلق بتهديد الرئيس الفرنسي بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، قال نتنياهو: "إن إسرائيل تعتقد أن أصدقاءها في أوروبا، مثل فرنسا، يجب أن يقفوا إلى جانبها، لأن حضارتنا المشتركة هي التي ندافع عنها في حرب الجبهات السبع التي نخوضها ضد المحور الإرهابي الإيراني، في قتالنا ضد حماس وحزب الله والحوثيين والنظام الإيراني، نحن نقاتل ضد الأشخاص الذين يكرهون كل القيم التي تدافع عنها أوروبا".

Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

وتابع نتنياهو"في الوقت الذي تضمن فيه إيران أن مهامها الإرهابية في الشرق الأوسط ستكون مجهزة تجهيزا جيدا بالأسلحة، تدعو فرنسا إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. وعلى الرغم من أننا لا نتلقى أسلحة من فرنسا، إلا أنني أجد هذه الدعوة مخجلة. وآمل أن أن فرنسا ستغير سياستها، حتى نتمكن من العمل معا من أجل استقرار لبنان، وكذلك في القضايا الإقليمية الأخرى"

وبعد أيام قليلة رد ماكرون على رئيس الحكومة الإسرائيلية وقال إن "نتنياهو يتحدث كثيرا في الأيام الأخيرة عن حرب الحضارات. لست متأكدا من أنك تحمي الحضارة من خلال زرع الهمجية بنفسك".