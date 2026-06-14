يجتمع الكابينيت الإسرائيلي هذا المساء (الأحد) على خلفية الاستعدادات لإطلاق النار من إيران والجهود لصياغة اتفاق إقليمي، إلا أن الانتقادات الموجهة لواشنطن تتزايد أيضاً في إسرائيل. وزراء في الكابينيت يوجهون انتقادات لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إطلاق النار من لبنان باتجاه إسرائيل، ويزعمون أن الرسالة التي تم نقلها "تطبع إطلاق النار نحو دولة ذات سيادة".

بحسب ما قاله وزراء في الحكومة، فإن المحاولة لفصل الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية لم تنجح، والآن يجب الاعتراف بالصلة المباشرة بين الجبهتين. في الكابينت سُمعت أيضاً مطالبة بتشديد سياسة الرد الإسرائيلية، حيث ادعى وزراء أن "عصر ضبط النفس انتهى" وأنه يجب الرد على كل إطلاق نار باتجاه إسرائيل.

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال ترامب إن "لا يوجد لدى بيبي أي قدر من اللعنة من الحكمة. قلت له إني غير راضٍ"، وذلك بعد العملية العسكرية في لبنان. في مقابلة مع شبكة "فوكس"، صعّد الرئيس من لهجته وقال: "تحدثت مع نتنياهو وقلت له: ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

أضاف ترامب أن الهجوم الذي وقع صباح اليوم في بيروت لم يكن يجب أن يحدث، خاصة في يوم تقترب فيه الدول إلى هذا الحد من اتفاق سلام مع إيران. وبحسب قوله، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إطلاق النار من قبل حزب الله الذي ردت عليه كان "صغيرًا وعديم الأهمية" ودون وقوع إصابات: "ربما تكون هذه بداية سلام طويل وجميل - لا تدمروا ذلك!".