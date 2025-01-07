قمة دبلوماسية غربية في روما الخميس الوشيك لمناقشة الأزمة السورية

من المقرر عقد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بشأن الوضع في سوريا في روما، الخميس الوشيك، بمشاركة وزراء خارجية خمس دول غربية كبرى، وسيعقد برئاسة رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنطونيو تاجاني، ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. وسيتزامن هذا اللقاء مع الزيارة الوداعية للرئيس بايدن إلى روما، والتي ستتضمن لقاء مع البابا فرانسيس.

وتأتي هذه المبادرة بعد شهر من الاضطرابات السياسية الكبرى في سوريا، والتي تميزت بالسيطرة على دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر من قبل الجماعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وفرار بشار الأسد إلى روسيا.

وسيشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المناقشات التي تهدف إلى "تعزيز عملية انتقال سياسي سلمية بقيادة سورية". وستركز المناقشات بشكل خاص على دعم الحكومة الانتقالية وتنظيم مؤتمر للحوار الوطني ووضع دستور جديد والانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ويعمل وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني حاليا على زيادة الزيارات الدبلوماسية إلى العالم العربي، أبرزها الإمارات العربية المتحدة وقطر، في حين لا تزال مسألة رفع العقوبات الدولية دون حل، مع انتظار واشنطن مراقبة ممارسة العقوبات الدولية. السلطة من قبل السلطات الجديدة.