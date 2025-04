الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته على كافة الجبهات خلال عيد الفصح

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"يواصل الجيش أنشطته العملياتية ويبقى في حالة تأهب قصوى على كافة الجبهات خلال احتفالات عيد الفصح".

