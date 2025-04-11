الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته على كافة الجبهات خلال عيد الفصح

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"يواصل الجيش أنشطته العملياتية ويبقى في حالة تأهب قصوى على كافة الجبهات خلال احتفالات عيد الفصح".

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وأكد البيان على أن "القيادة الجنوبية، تواصل القوات البرية عملياتها في قطاع غزة. وتتمركز الفرقة 143 في حيي تل السلطان والشبورة في رفح ومحيط خانيونس، فيما تنتشر الفرقة 36 في منطقة رفح وعلى طول محور ’موراج’. من جانبها، تعمل الفرقة 252 في قطاع الشجاعية وبيت لاهيا، شمال القطاع."

وتابع البيان"في الأيام الأخيرة، تمكنت القوات من القضاء على المسلحين وتحديد مواقع البنية التحتية العدائية تحت الأرض وعلى السطح وتدميرها، في حين توسعت المناطق الآمنة" وأضاف"على الجبهة الشمالية، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي مهمتها في حماية مجتمعات الجليل، وتنتشر على طول الحدود وكذلك في خمسة مواقع في جنوب لبنان" وأفاد "في سوريا، تقوم القوات بتوفير الدفاع الأمامي، وتحييد التهديدات، ومصادرة الأسلحة لضمان سلامة سكان مرتفعات الجولان".

واشار البيان إلى أنه "في القيادة المركزية، يتم تعبئة القوات لتأمين الطرق والمناطق الترفيهية. تواصل قوات الجيش عملياتها ضد بؤر الإرهاب في شمال الضفة الغربية، وخاصة في طوباس ونابلس، مع مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب الليلية المكثفة في الضفة الغربية".

وذكر المتحدث "يواصل سلاح الجو الإسرائيلي أنشطته الدفاعية والهجومية على كافة الجبهات. وفي غزة، استهدفت أكثر من 370 هدفاً خلال الأسبوع الماضي، وتواصل البحرية الإسرائيلية دعم قوات المناورة في غزة، وتبقى مستعدة للمهام الدفاعية والهجومية البحرية في جميع مسارح العمليات، في حين تقدم شعبة التكنولوجيا واللوجستيات الدعم المتخصص للمقاتلين على مختلف الجبهات".