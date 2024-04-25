تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي بالمرونة في المحادثات وسط مخاوف مصر من تدفق اللاجئين

وافق مجلس إدارة الحرب الإسرائيلي على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع الوفد المصري الذي سيصل إلى إسرائيل غداً، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس. يأتي هذا القرار في ظل التهديدات بعمل عسكري إسرائيلي محتمل والضغوط الإقليمية المتزايدة.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، يسعى الوفد المصري إلى تعزيز دوره كوسيط رئيسي بدلاً من قطر، معبرين عن قلقهم من إمكانية تدفق "لاجئي الحرب" إلى سيناء في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بدخول رفح.

المفاوضات ستشمل مناقشة إطلاق سراح 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار، حيث تطالب إسرائيل بأن تكون مدة الهدنة أقصر من الستة أسابيع المقترحة. وفي الوقت نفسه، قدم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اقتراحًا جديدًا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام وخطوات نحو تعزيز الدولة الفلسطينية، فيما تستمر الزيارات والمحادثات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات والثقة بين الجانبين