أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجوي التركي الجديد "القبة الفولاذية"

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء تسليم أول نظام دفاع جوي "القبة الفولاذية" في البلاد إلى الجيش.

في حفل أقيم في مقر شركة الدفاع أسيلسان، قال أردوغان إن نشر النظام يمثل "نقطة تحول" لأمن تركيا، مشيراً إلى تصاعد النزاعات الإقليمية كدافع لتعزيز القدرات الدفاعية.

قال أردوغان: "اليوم نزود جيشنا بمنظومة القبة الفولاذية، التي تتكون من 47 مركبة بقيمة 460 مليون دولار، الأمر الذي سيبعث الثقة في نفوس الأصدقاء والخوف في قلوب الأعداء."

تم إطلاق مشروع القبة الفولاذية في أغسطس 2024 كجزء من خطة أنقرة لبناء درع دفاع جوي متعدد الطبقات، تم تصميمه جزئياً على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية. ويهدف النظام، الذي صُمم لرصد واعتراض التهديدات الجوية الواردة، إلى حماية المجال الجوي التركي في ظل ما وصفه أردوغان بـ"التحديات الأمنية الحالية في منطقتنا".

قال: "ما لم تستطع دولة تطوير رادارها ونظام دفاعها الجوي الخاص بها، فلا يمكنها أن تنظر إلى مستقبلها بثقة"، مؤكداً على أهمية التكنولوجيا المحلية.

بالإضافة إلى تسليم القبة الفولاذية، افتتح أردوغان أيضًا أعمال بناء قاعدة تكنولوجيا دفاعية ضخمة تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار. ووصفها بأنها "أكبر استثمار في قطاع الصناعات الدفاعية يتم تنفيذه دفعة واحدة في تاريخ الجمهورية"، وقال إن الموقع سيصبح أكبر منشأة متكاملة للدفاع الجوي في أوروبا. ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل بحلول منتصف عام 2026.

قال أردوغان: "سيجعل هذا الاستثمار تركيا ليست مجرد لاعب إقليمي، بل لاعباً عالمياً في أنظمة الدفاع."