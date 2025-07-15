على خلفية الاشتباكات العنيفة في السويداء: وزير الدفاع السوري يعلن وقف إطلاق النار والهجري يتراجع عن الترحيب بدخول الجيش

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تستمر الاضطرابات في مدينة السويداء جنوب سوريا اليوم (الثلاثاء)، حيث أفادت قناة سوريا تي في بنزوح كثيف للنازحين من عدة أحياء باتجاه الريف الشرقي والجنوبي. كما أفادت بـ"اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الأمن ومجموعات مسلحة في السويداء".

في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عبر حسابه على موقع "إكس": "إلى جميع الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن وقف إطلاق نار شامل بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة. سنرد فقط على مصادر النيران، وسنتعامل مع أي أذى قد تلحقه المجموعات الخارجة عن القانون".".

في الوقت نفسه، تراجع الزعيم الدرزي في سوريا، الهجري، عن بيان القيادة الروحية الدرزية الذي رحّب بدخول الجيش إلى السويداء. وقال: "البيان الصادر كان مفروضًا علينا. نحن نواجه حرب إبادة شاملة، وندعوكم في كل مكان لمواجهتها بكل ما أوتيتم من قوة".

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وفي هذا السياق، يتظاهر الدروز في شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح، مطالبين بتدخل الجيش الإسرائيلي في وضع أقاربهم بجنوب سوريا. وخلال الاحتجاج، الذي تصفه الشرطة بغير القانوني، تم إغلاق طرق رئيسية في شمال البلاد.