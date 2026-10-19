طرح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تصوره للأمن القومي الإسرائيلي، واضعًا منع أعداء إسرائيل من امتلاك أسلحة نووية، وتعزيز الردع والقدرات الاستخباراتية والعسكرية، وتوسيع التحالفات الدولية في صلب عقيدته الأمنية، وذلك قبل تسعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.

وفي وثيقة نشرها بهذا الشأن، عرض نتنياهو مجموعة من المبادئ التي قال إنها ستوجّه السياسة الأمنية الإسرائيلية، في مقدمتها منع إيران وأعداء إسرائيل من الوصول إلى قدرات نووية، إلى جانب تعزيز الإنذار المبكر والاستخبارات، والانتقال إلى المبادرة بدل الاكتفاء بالدفاع، وتطوير الاستقلال التكنولوجي والصناعي في المجال العسكري.

كما شدد على ضرورة زيادة ميزانية الأمن، وتعزيز قدرة إسرائيل على إنتاج وتطوير التقنيات العسكرية محليًا، وتوسيع شبكة تحالفاتها الدولية، بما يشمل الهند ودولًا في أوروبا وأميركا اللاتينية. وأدرج نتنياهو ما وصفه بالمعركة على الوعي ضمن عناصر الأمن القومي، إلى جانب التماسك الداخلي.

وتعكس الوثيقة تركيزًا على الردع العسكري والتفوق التكنولوجي ومنع الخصوم من امتلاك قدرات استراتيجية تهدد إسرائيل، مع تأكيد أهمية التحالفات الخارجية في دعم مكانتها الأمنية.

إيران في قلب التصور الأمني

يحتل منع امتلاك أعداء إسرائيل أسلحة نووية موقعًا مركزيًا في المبادئ التي عرضها نتنياهو، في إشارة إلى استمرار التعامل مع الملف الإيراني باعتباره أحد التحديات الأساسية للأمن الإسرائيلي.

وإلى جانب الملف النووي، تشمل العقيدة التي طرحها تعزيز القدرات الاستخباراتية والإنذار المبكر، وترسيخ الردع، وتوسيع هامش المبادرة العسكرية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الخارج في تطوير التكنولوجيا الدفاعية وإنتاج الأسلحة.

وأكد نتنياهو كذلك ضرورة تعزيز ميزانية الدفاع، معتبرًا أن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي يتطلب استثمارًا متواصلًا في القدرات القتالية والتكنولوجية.

وفي السياق السياسي، أعلن عزمه تشكيل "حكومة وطنية واسعة" بعد الانتخابات، وفق مبادئ تشمل رفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي، واعتماد سياسة أمنية هجومية ومبادرة، إلى جانب دعم الاقتصاد الحر.

كما هاجم أحزاب الوسط واليسار، مدعيًا أن مواقفها بشأن إيران والتسويات السياسية قد تعرّض أمن إسرائيل للخطر، وقال إن أعداء إسرائيل يرغبون في خسارته الانتخابات.

المعارضة: شعارات بدلًا من استراتيجية أمنية

وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من قادة المعارضة، الذين اعتبروا أنها لا تقدم إجابات كافية عن الإخفاقات الأمنية، ولا سيما تلك المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي أعقبته.

ووصف رئيس حزب "ياشار!" غادي آيزنكوت الوثيقة بأنها "صفحتان فارغتان، مليئتان بالشعارات التي لا علاقة لها بالاستراتيجية الأمنية"، متهمًا نتنياهو بترك فراغ على المستوى الاستراتيجي والاستخفاف بأمن المواطنين الإسرائيليين.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو أخفق في تحقيق أهداف الحرب التي أعلنها بعد هجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى استمرار احتفاظ حركة حماس بقدرات عسكرية وسلطوية في قطاع غزة، ومحاولات حزب الله وتنظيمات مسلحة أخرى استعادة قوتها، فضلًا عن مشكلات فرض السيطرة في الضفة الغربية.

وتعهّد بأن تعمل حكومة برئاسته على وضع استراتيجية للأمن القومي وإقرارها خلال 150 يومًا من تشكيلها.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المعارضة يائير لبيد الوثيقة بأنها سطحية وغريبة، وقال إنها تبدو وكأنها كُتبت باستخدام نسخة مجانية من «تشات جي بي تي». وأضاف أن صفحتين من العناوين العامة لا تكفيان لتشكيل تصور متكامل للأمن القومي، معتبرًا أن الوثيقة تحاول التعامل مع الإخفاقات التي تقع مسؤوليتها على نتنياهو.

أما رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب «معًا» نفتالي بينيت، فركز على علاقة نتنياهو بقطر وعلى أزمة تجنيد اليهود الحريديين في الجيش. وتساءل عن طبيعة التصور الأمني الذي تطرحه الحكومة، في ظل ما وصفه بوجود «عميل قطري» في مكتب رئيس الوزراء.

واتهم بينيت نتنياهو بالسماح لحماس بمواصلة الوجود، مدعيًا أن الحكومة تحوّل إليها نحو 250 مليون شيكل شهريًا، وهو مبلغ قال إنه ضعف ما كان يُحوّل قبل السابع من أكتوبر. كما اعتبر أن النقص في القوى البشرية داخل الجيش، الذي ربطه بترتيبات تجنيد الحريديين، يضعف القدرة على حسم المواجهة مع الحركة.

الأمن القومي يتحول إلى محور انتخابي

وتكشف المواجهة حول الوثيقة عن خلاف يتجاوز صياغة المبادئ الأمنية إلى تقييم أداء الحكومة في إدارة الحرب، وتحديد الأولويات العسكرية، والعلاقة بين الإنفاق الدفاعي والقدرة على مواجهة التهديدات.

فبينما يقدّم نتنياهو الردع والتفوق التكنولوجي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وتوسيع التحالفات الدولية بوصفها ركائز لعقيدته الأمنية، ترى المعارضة أن أي استراتيجية لا تتناول إخفاقات السابع من أكتوبر، واستمرار قدرات حماس، ونقص القوى البشرية في الجيش، تظل غير مكتملة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، باتت الوثيقة ساحة جديدة للصراع السياسي بين نتنياهو ومنافسيه، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء تقديم خبرته الأمنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي، بينما يطالب خصومه بمحاسبته على نتائج سياساته الأمنية والعسكرية.