دول الخليج تحث واشنطن على التصعيد ضد إيران… دون الانخراط المباشر

لم تبدأ دول الخليج العربية الصراع مع إيران، لكنها تمارس الآن ضغوطاً على الولايات المتحدة لعدم إنهاء العملية العسكرية في وقت مبكر جداً، وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز اليوم (الثلاثاء)، استناداً إلى مصادر في الخليج ودبلوماسيين غربيين وعرب.

وفقًا للتقرير، القيادات في دول المنطقة تعتقد أنه يجب إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، بهدف تقليص التهديد المستمر على طرق النفط في الخليج وعلى الاقتصادات المعتمدة عليها. أشار أحد المصادر إلى أن البديل هو واقع "تهديد دائم"، حيث تواصل إيران إبقاء المنطقة تحت ضغط مستمر.

في الوقت نفسه، يدّعي مسؤولون دبلوماسيون أن واشنطن تمارس ضغوطاً على دول الخليج للانضمام بنشاط إلى الحملة الأمريكية-الإسرائيلية. ووفقاً لبعض المصادر، فإن الرئيس ترامب يرغب في عرض دعم إقليمي واسع، سواء لتعزيز الشرعية الدولية للعملية أو لكسب دعم داخلي في الولايات المتحدة.

مع ذلك، دول الخليج حذرة من اتخاذ خطوة عسكرية مستقلة. مصادر في المنطقة تؤكد أن عمل أحادي الجانب ليس مطروحًا على الطاولة، بسبب الخشية من رد فعل إيراني قد يضر بدولة واحدة فقط. لذلك، أي تدخل محتمل مشروط بتحرك إقليمي منسق.

على الرغم من التطورات على الأرض وتصاعد القتال، لم يتم بعد التوصل إلى موقف موحد بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - البحرين، الكويت، قطر، السعودية، عمان والإمارات العربية المتحدة. حتى الآن، عُقدت فقط مكالمة "زوم" واحدة بين الدول، ولم يُعقد قمة إقليمية موسعة.

في الخليج يؤكدون أنه إلى جانب الرغبة في إضعاف إيران، هناك خشية كبيرة من تصعيد واسع وغير مسيطر عليه، قد يجر المنطقة بأسرها إلى مواجهة شاملة - وهو سيناريو يسعى قادة المنطقة لتجنبه في هذه المرحلة.