تقرير:"الموساد مسؤول عن التفجيرات"،بهذه الطريقة تم تشغيلها، المزيد من المعلومات عن انفجار أجهزة عناصر حزب الله

أفادت قناة سكاي نيوز باللغة العربية اليوم (الثلاثاء) أن الموساد هو المسؤول عن سلسلة التفجيرات لأجهزة الاتصال في جميع أنحاء لبنان وزرع المتفجرات في الأجهزة قبل وصولها إلى أيدي عناصر حزب الله.

وبحسب التقرير، قام الموساد بوضع مادة متفجرة من نوع PETN في بطاريات الأجهزة ثم قام بتفجيرها عن طريق تسخين البطاريات إلى مستوى يكفي لانفجار الأجهزة.

في غضون ذلك، أفادت الجزيرة أن مصدرا أمنيا لبنانيا زعم أن أجهزة اتصال حزب الله التي انفجرت تم تفخيخها مسبقا وتم استيرادها إلى لبنان قبل خمسة أشهر. كما ادعى المصدر نفسه أن وزن المتفجرات التي فجرت أجهزة الاتصال لم يتجاوز 20 جراما. كما زعم المصدر أنه سيتم إجراء تحقيق حول كيفية إدخال المادة المتفجرة في الأجهزة.

وأصيب أكثر من 4000 شخص في سلسلة الانفجارات التي هزت مواقع مختلفة في لبنان، ومركزها الرئيسي هو منطقة الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.