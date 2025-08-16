إسرائيل: وفاة رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا في القدس بعد تشخيص إصابته بالحصبة

قد يعجبك أيضًا -

توفي رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، اليوم السبت، في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس. وأبلغت عائلته الفريق الطبي الذي نقله إلى المستشفى أثناء عمليات الإنعاش أنه شُخِّص مؤخرًا بالحصبة، ولكن لم يُحدَّد سبب الوفاة بعد. وإذا ثبتت إصابة الطفل بالحصبة بالفعل، فسيكون هذا ثاني رضيع يتوفى بهذا المرض خلال ثلاثة أيام - بعد حالة وفاة أخرى في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس يوم الأربعاء الماضي.

منذ بدء تفشي مرض الحصبة في إسرائيل قبل حوالي ثلاثة أشهر، تم تشخيص 503 حالات، منهم 187 حالة نشطة. معظم المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا من منطقتي القدس وبيت شيمش. 81% من المرضى أطفال، معظمهم لم يتلقوا التطعيم، ومعظم من تم إدخالهم إلى المستشفى أطفال غير مُطعَّمين. حتى اليوم، يوجد 12 طفلاً في المستشفى، جميعهم دون سن السادسة - ثلاثة منهم في العناية المركزة، وواحد منهم موصول بجهاز تنفس صناعي. جميع الأطفال في المستشفى غير مُطعّمين، باستثناء حالتين لا تزالان قيد التحقيق. في ضوء ذلك، حثّت وزارة الصحة أولياء الأمور على استكمال تطعيماتهم الروتينية، وخاصةً لقاح الحصبة. يمكن الاطلاع على حالة التطعيم في سجل التطعيمات الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، بالإضافة إلى معلومات وتعليمات إضافية على موقع وزارة الصحة.