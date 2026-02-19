رئيس وزراء بولندا يحذر مواطنيه: "غادروا إيران فوراً"

على خلفية هجوم محتمل وقريب في إيران، طلب رئيس وزراء بولندا توسك هذا الصباح (الخميس) من مواطنيه الموجودين في إيران مغادرة البلاد فوراً. وقال: "أود أن أوضح لكل مواطني بولندا الموجودين حالياً في إيران أو، لا قدر الله، يخططون للسفر إلى هذا البلد، أرجوكم غادروا إيران فوراً وبأي حال من الأحوال لا تذهبوا إلى هناك".

تسك أضاف: "لا أريد أن أخيف أي أحد هنا بالتطورات المحتملة، لكننا جميعاً نعرف عما أتحدث. احتمال حدوث صراع عنيف هو أمر واقعي جداً. خلال ساعات، أو عدة عشرات الساعات، سيكون خيار الإخلاء خارج النقاش". وجاء الإعلان أيضاً من وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء رادوسلاف سيكورسكي.

تأتي التحذيرات في أعقاب هجوم أمريكي محتمل على إيران في الأيام القريبة، على ضوء تعزيز القوات والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة. أفادت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم (الخميس) أن مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي أبلغوا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي "سيكون مستعدًا لهجمات محتملة على إيران بالفعل في نهاية هذا الأسبوع". ومع ذلك، تم الإبلاغ أن الجدول الزمني لأي عملية من المتوقع أن يمتد لما بعد يوم السبت أو الأحد. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة CNN: "ترامب يقضي وقتًا طويلًا في التفكير في هذا الموضوع".