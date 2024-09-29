مخاوف في ايران بعد اغتيال حسن نصر الله :"خامنئي يمكن أن يكون التالي في الدور"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) أن إيران شعرت بالصدمة من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتخشى أن يكون المرشد الأعلى علي خامنئي هو التالي في الدور.

انفتحت شروخ داخل السلطة الإيرانية، التي يعتبر حزب الله وكيلها الرئيسي في الشرق الأوسط، بشأن مسألة كيفية الرد على اغتيال نصر الله. ويطالب المحافظون برد حازم، ويدعو المعتدلون، الذين يريدون تخفيف التوترات في البلاد في مواجهة الغرب، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان ، إلى ضبط النفس. وقالت أصوات معتدلة أخرى في مجلس الأمن القومي الإيراني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وأنه إذا هاجمت إسرائيل، فقد تواجه إيران هجمات شديدة على بنيتها التحتية الحيوية، وهو أمر لا تستطيع البلاد تحمله، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وذلك وفقًا لمسؤولين إيرانيين كبار للصحيفة.

في طهران، أحدث خبر وفاة نصر الله صدمة وقلقاً بين كبار المسؤولين، الذين تساءلوا في مكالمات هاتفية خاصة واجتماعات طارئة عما إذا كانت إسرائيل ستهاجم إيران في المرة القادمة، وما إذا كان خامنئي سيكون هدفها التالي. كل هذا ترك البلاد في حالة ضعف. لمدة 40 عامًا، قامت إيران بتعزيز حزب الله باعتباره الذراع الرئيسي لشبكة جماعاتها المسلحة كخط دفاع أمامي ضد إسرائيل، ولكن في الأسبوعين الأخيرين، بدأت قدرة المنظمة في الانهيار تحت موجة تلو الأخرى من الهجمات الإسرائيلية ضد قياداتها وترسانة الأسلحة والاتصالات.

وقال أربعة مسؤولين إيرانيين كبار يعرفون نصر الله شخصيا للصحيفة إن خامنئي "شعر بصدمة عميقة لوفاة صديقه وتغلب عليه الحزن، لكنه اتخذ موقفا هادئا وعمليا". ويمكن رؤية هذه العقلية أيضًا في ردود أفعال الزعيم الإيراني على الاغتيال، فبدلاً من مهاجمة إسرائيل، نشر بيانين منضبطين، أشاد فيهما بنصر الله باعتباره شخصية قيادية في العالم الإسلامي وفي محور المقاومة، وقال: أن إيران ستقف إلى جانب حزب الله. ومن الجدير بالملاحظة أن خامنئي أشار إلى أن حزب الله، وليس إيران، هو الذي سيقود أي رد على إسرائيل، وأن إيران ستلعب دوراً داعماً. وقال العديد من المحللين للصحيفة الأمريكية إن هذا الرد كان علامة واضحة على أن خامنئي ليس لديه حاليا أي وسيلة للرد بشكل فعال على الهجوم الإسرائيلي على أذرعته. في الوقت نفسه، عندما يواجه الاختيار بين حرب شاملة مع إسرائيل وبين نشاط منخفض الحدة للحفاظ على الذات، يبدو أنه يختار الخيار الثاني.

ودعا التلفزيون الحكومي، الذي يديره أتباع المقربين من الرئاسة سعيد جليلي، إيران إلى مهاجمة إسرائيل، في تناقض واضح مع تحذير خامنئي: "لا يوجد فرق بين طهران وبغداد وبيروت، النظام سيلاحق أيًا من" هذه الأهداف." وأضاف مقدم التلفزيون الحكومي: "نتنياهو لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار".

كما أن اثنين من أعضاء الحرس الثوري، بما في ذلك خبير استراتيجي كان يخطط لاجتماعات خلال اليومين الماضيين بشأن كيفية الرد الإيراني، قالا في مقابلات إن الأولوية المباشرة لإيران هي مساعدة حزب الله على الوقوف على قدميه مرة أخرى، وتعيين خليفة لنصر الله، والتوافق مع بنية الأوامر الجديدة وإعادة بناء شبكة اتصال آمنة.وبعد ذلك، وفقا لهم، سيكون حزب الله قادرا على التخطيط للرد ضد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، خططت إيران لإرسال قائد كبير في فيلق القدس إلى بيروت عبر سوريا للمساعدة في إعادة بناء حزب الله، حسبما قال عضوان في الحرس الثوري للصحيفة.