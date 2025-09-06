بعد 44 عامًا أمام البيت الأبيض: ترامب يأمر بتفكيك أقدم خيمة احتجاج في الولايات المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإزالة خيمة الاحتجاج التي ظلت قائمة لمدة 44 عامًا أمام البيت الأبيض، وذلك في إطار تعهده بتطهير واشنطن من مخيمات المشردين ومراكز الاحتجاج قبل احتفالات البلاد بالذكرى الـ 250 لتأسيسها العام المقبل.

تُعتبر الخيمة، التي أُنشئت عام 1981 والمعروفة باسم "وقفة السلام"، أطول مظاهرة مستمرة في الولايات المتحدة، وقد دعت لعقود إلى نزع الأسلحة النووية وإنهاء الحرب. وللحفاظ على موقعها في ساحة لافاييت، طُلب من المتظاهرين إقامتها على مدار الساعة. غُطّيت الخيمة بالأعلام ولافتات الاحتجاج، من بينها لافتة كُتب عليها "الحرب ليست الحل".

وبحسب ما ورد، وصف أحد المراسلين في المكتب البيضاوي الخيمة لترامب بأنها "مصدر إزعاج بشع" لـ"اليسار الراديكالي". ردّ الرئيس: "أزيلوها اليوم، فورًا. لم يُخبرني أحدٌ بذلك... لقد أزلنا مئات الخيام، ربما ألفًا. أنا مندهشٌ لسماع أنها لا تزال قائمة".

تنضم هذه الخطوة إلى سياسة أوسع نطاقًا لترامب تشمل إخلاء مخيمات المشردين في جميع أنحاء العاصمة ونشر قوات الحرس الوطني لدعم مكافحة الجريمة والتشرد.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت الشهر المنصرم، أن "البنتاغون يُجهّز لنشر آلاف الجنود في شيكاغو، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من حاكم ولاية إلينوي وعمدة شيكاغو".