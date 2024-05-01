الإفراج عن شقيقة إسماعيل هنية وتحويلها الى الحبس المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدها

قررت المحكمة في بئر السبع اليوم (الأربعاء) الأفراج عن صباح هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السياسي إسماعيل هنية، إلى الإقامة الحبس المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.

ويتضمن القرار تفاصيلا للاعتبارات التي أدت إلى هذا القرار: "درسنا الظروف الشخصية، بما في ذلك حقيقة أنها مريضة بالسرطان وتحتاج للعلاجات الطبية التي من المحتمل أن لا تتمكن من الحصول عليها داخل سجن، وحقيقة أنها ستكون تحت المراقبة الدقيقة لأحد الكفلاء، وانه ليس لديها سجل جنائي وتوجد أيضا موافقة على وضع ودائع ضخمة وهامة ستكون عاملا رادعا".

وقال المحامي زياد الباز الذي يمثل هنية: "كما قلنا في البداية، وبعد الكثير من الجهود أمام الادعاء، تمكنا من إقناع النيابة أن الأدلة التي استندت عليها ضعيفة للغاية وبالتالي وافقت النيابة العامة على إطلاق سراحها بشروط الحبس المنزلي."

واعتقلت صباح هنية، البالغة من العمر 57 عامًا والتي تقيم في تل السبع بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، منذ شهر للاشتباه بارتكاب تهم تتعلق "بالتضامن والتحريض على الإرهاب".