نتنياهو: "أصدرتُ تعليماتي للجهاز الأمني بالهجوم على إيران ​​قبل أكثر من ستة أشهر"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، في فيديو مسجل، أنه أصدر الأمر بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أي قبل أكثر من ستة أشهر من بدء الهجوم ليلة أمس. وقال "أصدرتُ تعليماتي للجهاز الأمني ​​قبل أكثر من ستة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بالقضاء على البرنامج النووي".

وأوضح: "حددتُ موعد العملية في نهاية أبريل/نيسان. ولم يكن من الممكن تنفيذها في هذا الموعد تحديدًا لأسباب مختلفة"، مضيفًا أن "الموعد النهائي حُدد بناءً على توصية من جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد التشاور مع رئيس الأركان ووزير الأمن". وبرر نتنياهو إلحاح هذا الهجوم قائلاً: "إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فسنزول عن الوجود. لن ننجو".

وأكد نتنياهو على أن "إيران تتجه بشكل واضح نحو التسلح، أي إنتاج أسلحة، قنابل ذرية حقيقية"، وحذّر من رد إيراني وشيك: "علينا أن نتوقع هجومًا علينا. قد يتخذ شكل موجات هجومية شديدة للغاية". وحثّ المواطنين على "المساهمة قدر الإمكان بالتوجه إلى المناطق المحمية". وكشف نتنياهو أيضًا أن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا: "أطلعناهم مسبقًا، وكانوا على علم بالهجوم".