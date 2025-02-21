مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "أحداث غزة تعجل بطرد حماس من المنطقة"

قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لـ i24NEWS، مساء اليوم الجمعة،إن "الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لا تؤدي إلا إلى تعزيز موقف واشنطن اتجاه حماس"، وتابع "الاعتراف بأن هذه المنظمة بحاجة إلى الرحيل: جريمة قتل الطفلين أرييل وكفير بيفاس، والكذب بشأن شيري، وحفل التحرير. الجميع يتسارعون نحو إخراج حماس من غزة. وهذا ما تعترف به كافة مؤسسات الحكومة الأمريكية".

وأكد على أنه "يجب القول إن إسرائيل تعترف بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، بما في ذلك 15 ألف مسلح وآلاف الكيلومترات من الأنفاق التي لم يتم التعامل معها حتى اتخاذ القرار" في الوقت نفسه، قالت مصادر لـi24NEWS: إن "العمل مع إدارة جو بايدن كان مستحيلاً تقريباً، ومع الضغوط اليومية كان من المستحيل العمل معهم. ومن ناحية أخرى، هناك اتفاق كامل في ظل إدارة ترامب بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية، بما في ذلك فيما يتصل بحماس في غزة والبقاء في المواقع في لبنان".

وفي هذا السياق، أعلن اليوم للمرة الأولى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيجتمع بعد حوالي أسبوعين مع نظيره ماركو روبيو، وذلك عقب لقائهما في القدس هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، قال المعلق العسكري لشبكة i24NEWS وموقع "يديعوت أحرونوت" وموقع "واي نت"، إن "إسرائيل مهتمة برد قوي، ولكن في الوقت الحالي القرار هو إبقاء الشفاه مطموسة، والرد سيأتي بعد إطلاق سراح جميع الرهائن"، وأضاف "يجب أن نتوقف عن الخوف من كلمة الانتقام، ويجب أن يعلم العدو أننا سنحاسبه. سننهي هذه الحادثة ثم نخوض الحرب".