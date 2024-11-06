جريمة مروعة: مقتل مدير مدرسة عربي بتفجير سيارته في باقة الغربية وسط إسرائيل

قتل مدير المدرسة زياد أبو مخ، (42 عاما) من مدينة باقة الغربية وسط إسرائيل بعد تفجير سيارته في المدينة، خلفية الجريمة المروعة هي خلاف مستمر بين عائلتين، والذي أودى بحياة عشرة ضحايا خلال السنوات الأخيرة. هذا وباشرت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق.

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ووفقا لما أفاد به مسعفون من نجمة داوود الحمراء الذين وصلوا الى موقع الجريمة:"رأينا المركبة مشتعلة والمصاب يرقد قرب المركبة وهو فاقد الوعي ويعاني من إصابة بعدد من أجهزته الداخلية. قمنا بنقله الى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية بأن عناصر شرطة باقة الغربية بدأووا التحقيق بعد تلقيهم بلاغ عن انفجار سيارة وقع في باقة الغربية، والذي في أعقابه نقل مصاب وهو بحالة خطيرة الى المستشفى ، وأعلن عن وفاته لاحقا. قوات الشرطة التي وصلت الى المكان باشرت بجمع الأدلة وتمشيط الموقع بحثا عن مشتبهين.

من جانبها أدانت منظمة مدراء المدارس في إسرائيل الجريمة المروعة وقالت في بيان :"نحن مصدومون لكننا لسنا متفاجئين من مقتل المدير زياد أبو مخ في باقة الغربية. يعتبر مدراء المدارس في المجتمع العربي، شخصيات قيادية، إيجابية وناجحة في مجتمعها. إلا استفحال الجريمة في الشارع العربي حولت مدراء المدارس إلى هدف مطلوب لانتقام المنظمات الإجرامية".

وتابع :"لن ننتقل الى جدول حياتنا العادي بعد إهمال قادة التعليم في المجتمع العربي. لا يمكن للتعليم أن يستمر تحت إرهاب المنظمات الإجرامية! نبعث بتعازينا لعائلة صديقنا، المدير زياد أبو مخ ونطالب قادة شرطة إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي النهوض وضمان أمن قادة التعليم".