الجيش الإسرائيلي يقضي على القيادي في حركة حماس سلامة محمد أبو عجاج في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ، مساء اليوم الجمعة، أن قواته قضت، أمس الخميس، على القيادي في قوات الأمن العام التابعة لحركة حماس في منطقة رفح، سلامة محمد أبو عجاج" مشيرا إلى أن "قوات الأمن العام لحماس هي جهاز يدعم الجناح العسكري لحماس وهو مسؤول عن عدة أدوار رئيسية مثل بقاء الحركة، والنشاط العسكري الروتيني لحماس، وتعطيل نشاط حماس"وتابع"في إطار دوره، عمل عجاج على تعزيز وترسيخ العمليات العدائية في منطقة رفح".

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وأكدا بيان الجيش على أن"الجيش الإسرائيلي علم بتقارير تفيد بمقتل رئيس بلدية النصيرات في غزة إياد المغاري في نفس الغارة" وتابع"المغاري كان إرهابيا تنفيذيا وله تاريخ طويل داخل حماس"، مضيفا أنه "خدم سابقا في مقر الحركةة في الضفة الغربية ولعب دورا مهما في التخطيط لهجمات في منطقة الضفة الغربية".

ومن جهته كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، مساء اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الجيش قتل مسؤول مركزي من كبار قادة جهاز الأمن العام الحمساوي في رفح".وأضاف "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات وقضت مساء أمس على المدعو سلامة محمد أبو عجاج من كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحماس في منطقة رفح".

وتابع، "يعتبر جهاز الأمن العام جهة تستخدم كغطاء للجناح العسكري لحماس ويتحمل عدة مهام مركزية تتعلق بضمان بقاء حماس وادارتها العسكرية الروتينية ومحاولة تشويش حرية عمل جيش الدفاع في القطاع. في إطار نشاطه عمل المدعو عجاج لمواصلة تموضع وتعاظم حماس عسكريًا في منطقة رفح".