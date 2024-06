الجيش الإسرائيلي يقضي على القيادي في حركة حماس سلامة محمد أبو عجاج في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ، مساء اليوم الجمعة، أن قواته قضت، أمس الخميس، على القيادي في قوات الأمن العام التابعة لحركة حماس في منطقة رفح، سلامة محمد أبو عجاج" مشيرا إلى أن "قوات الأمن العام لحماس هي جهاز يدعم الجناح العسكري لحماس وهو مسؤول عن عدة أدوار رئيسية مثل بقاء الحركة، والنشاط العسكري الروتيني لحماس، وتعطيل نشاط حماس"وتابع"في إطار دوره، عمل عجاج على تعزيز وترسيخ العمليات العدائية في منطقة رفح".

