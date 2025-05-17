محمود عباس يدعو حماس إلى مغادرة السلطة في غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت خلال القمة العربية المنعقدة في بغداد، حركة حماس إلى التخلي عن السلطة في غزة، وتسليم أسلحتها، هي والمنظمات المسلحة الأخرى، إلى السلطة الفلسطينية"، وأكد على أن "السلطة الفلسطينية تنفذ عملية إصلاح شاملة تشمل كافة مؤسساتها"، وأضاف "الرؤية الفلسطينية تدعم تبني خطة عربية تدعم وقف الاعتداءات الصهيونية وإحلال السلام في المنطقة".

إن دعوة عباس لحماس والحركات المسلحة الأخرى لتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية يمكن تفسيرها على أنها محاولة لاستعادة السيطرة على غزة في فترة ما بعد الحرب، مع ظهور السؤال الحاسم حول الحكم المستقبلي للمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عباس قوله إن "القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية، وأن الجرائم الإبادة الجماعية التي تعاني منها اليوم في غزة جزء من مشروع استعماري يقوض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتأتي هذه التصريحات في سياق متوتر بشكل خاص مع إطلاق إسرائيل هجوما كبيرا جديدا على غزة، أطلق عليه اسم "مركبات جدعون"، في تكثيف لحملتها العسكرية ضد حماس. كما أنها تمثل موقفا قويا من جانب عباس ضد حماس، التي سيطرت على غزة بالقوة في عام 2007، وطردت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. ومنذ ذلك الحين، فشلت بشكل منهجي محاولات عديدة للمصالحة بين الخصمين.